Lufthansa Group promuove l’NDC in partnership con Singapore Airlines

Lufthansa Group informa: “Con la New Distribution Capability (NDC) che rimane al centro della sua strategia di distribuzione globale per il 2025, Lufthansa Group consolida la sua leadership in modern airline retailing. Riconosciuto dall’International Air Transport Association (IATA) come dotato dell’API più avanzata del settore, Lufthansa Group sta ora espandendo la sua offerta di connettività e contenuti attraverso direct and NDC channels a Singapore.
Dal 1° settembre 2025, in linea con il Joint Venture partner Singapore Airlines, le tariffe più vantaggiose per l’Economy Class, comprese le booking classes K/L/T/S, saranno disponibili esclusivamente tramite NDC o canali diretti. Questa iniziativa include tutte le tariffe di Lufthansa Group a partire da Singapore verso i Joint Venture home markets Germania, Austria, Svizzera e Belgio”.
Gilles Burgat, Lufthansa Group General Manager, Singapore, Malaysia and Brunei, afferma: “Questo passo riflette il nostro impegno per l’innovazione e la trasparenza, offrendo ai nostri clienti una gamma più ampia di contenuti, una scelta più ampia e servizi più personalizzati. Seguendo l’esempio del nostro Joint Venture partner Singapore Airlines, siamo fiduciosi che questa transizione porterà ancora più valore ai nostri clienti corporate, alle agenzie e ai viaggiatori che iniziano il loro viaggio a Singapore”.
“In qualità di leader in NDC, questa espansione riguarda due temi importanti per Lufthansa Group nella regione Asia-Pacifico: un approfondimento della Joint Venture partnership con Singapore Airlines e un focus strategico sullo sviluppo di un modern airline retailing attraverso NDC“, conclude Lufthansa Group.
(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)