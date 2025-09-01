Il primo Embraer A-29N Super Tucano della Portuguese Air Force arriva nelle strutture di Ogma

Embraer ha effettuato il volo di trasferimento del primo A-29N Super Tucano verso le strutture di OGMA, in Portogallo. “I primi tre aerei, che sono atterrati ieri presso le facilities di Alverca Do Ribatejo, distretto di Lisbona, riceveranno ora gli equipaggiamenti necessari per operare in conformità con i requisiti operativi del Portogallo“, afferma Embraer.

“L’acquisizione del Super Tucano A-29N rafforza la fiducia della FAP nei prodotti Embraer. Siamo sicuri che questi aerei contribuiranno ancora di più alla modernizzazione della flotta portoghese e alla più ampia cooperazione con l’industria locale”, ha affermato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defence.

“I primi tre velivoli sono atterrati in Portogallo appena otto mesi dopo la firma del contratto tra lo stato del Portogallo e Embraer, evidenziando l’attenzione e la flessibilità nelle consegne offerte da Embraer.

L’A-29 Super Tucano è il leader globale nella sua categoria con oltre 600.000 ore di volo. Attualmente, 22 forze aeree hanno selezionato il Super Tucano e altre nazioni hanno già mostrato il loro interesse per la piattaforma”, prosegue Embraer.

“Per le forze aeree che cercano una soluzione comprovata, efficiente, affidabile ed economica su un’unica piattaforma, unita a una grande flessibilità operativa, l’A-29 Super Tucano offre una vasta gamma di missioni come Advanced Pilot Training, CAS, Air Patrol, Air Interdiction, JTAC Training, Armed ISR, Border Surveillance, Reconnaissance and Air Escort.

L’A-29N Super Tucano è il multi-mission aircraft più efficace nella sua categoria. La sua capacità è ulteriormente migliorata da advanced HMI avionics systems integrati in un solido airframe in grado di operare da piste non asfaltate e senza infrastruttura. Inoltre, l’aeromobile ha ridotto i requisiti di manutenzione e offre alti livelli di affidabilità, disponibilità e integrità strutturale con bassi costi di ciclo di vita”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)