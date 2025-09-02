Lufthansa Group introduce l’Early Check-In service a Singapore Changi Airport

Lufthansa Group informa: “Per soddisfare le esigenze dei viaggiatori in partenza dall’iconico Changi Airport di Singapore, Lufthansa Group ha introdotto l’Early Check-in service per tutti i suoi passeggeri diretti in Europa. I passeggeri che viaggiano con Lufthansa e Swiss International Air Lines (SWISS) da Singapore potranno ora utilizzare il Jewel Early Check-In service (JECI) il giorno della partenza. Con il Jewel Early Check-In disponibile dodici ore prima dell’apertura del main check-in, questa esclusiva funzionalità consente agli ospiti di depositare i bagagli ed effettuare il check-in già dalle 8:00″.
Brendan Shashoua, Lufthansa Group Senior Director Sales – Southeast Asia and the Pacific, afferma: “Dopo aver recentemente festeggiato il nostro 60° anniversario dei voli per Singapore, siamo lieti di annunciare che offriremo l’Early Check-in service a tutti i passeggeri di Lufthansa Group diretti in Europa. Dal 1° settembre 2025, i nostri passeggeri potranno utilizzare il Jewel Early Check-In service (JECI) il giorno della partenza, dalle 08:00 alle 20:00, quando apre il main check-in”.
“Lufthansa è parte integrante del panorama aeronautico di Singapore dal 1965. Offrendo ora ai suoi passeggeri il Jewel Early Check-In, Lufthansa dà ulteriore priorità alla soddisfazione del cliente in una porta d’accesso strategicamente importante come Singapore“, conclude Lufthansa Group.
(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)