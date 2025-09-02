Turkish Airlines riprende i voli per Misurata

Turkish Airlines ha ripreso i voli per Misurata, sua terza destinazione in Libia dopo Tripoli e Bengasi.

“La compagnia di bandiera, che aveva sospeso i voli verso Misurata nel gennaio 2015, ha ora ripreso le operazioni e attualmente serve 62 destinazioni in tutto il continente africano. I voli per Misurata saranno operati con aeromobili B737-78D tre volte a settimana, il martedì, giovedì e sabato”, afferma Turkish Airlines.

Commentando il lancio dei voli per Misurata, Mahmut Yayla, SVP Sales (Region II) di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, siamo lieti di adempiere ancora una volta alla nostra missione di connettere i continenti, questa volta a Misurata, la terza città più grande della Libia con la quale condividiamo profondi legami storici. In qualità di compagnia di bandiera della Turchia, continueremo a intraprendere iniziative per soddisfare la crescente domanda di viaggi a fronte della fase di crescita economica che l’Africa vive. In linea con l’evoluzione delle condizioni di mercato e con l’aumento della domanda, continueremo a diversificare i gateway dell’Africa verso il mondo”.

“Situata sulla costa mediterranea della Libia nord-occidentale, Misurata è la terza città più grande del Paese e uno dei centri più sviluppati per industria e commercio. Il porto di Misurata è tra i più importanti snodi di trasporto marittimo del Nord Africa”, conclude Turkish Airlines.

