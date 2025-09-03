Boeing e WestJet annunciano un ordine per 67 aerei

Boeing e WestJet hanno annunciato che la compagnia aerea canadese acquisirà altri 67 aeromobili Boeing, portando il suo portafoglio ordini a 123 aerei, mentre la compagnia aerea prevede di espandere la sua flotta e le sue reti domestiche e internazionali.

L’ordine di WestJet, che a giugno era stato pubblicato come non identificato sull’Orders & Deliveries website di Boeing, include:

– 60 737-10 e opzioni per altri 25.

– Sette 787-9 e opzioni per altri quattro.

“Con l’aggiunta di questi aerei, WestJet vanta il portafoglio ordini più ampio di qualsiasi altra compagnia aerea in Canada e raddoppierà la nostra Dreamliner fleet, rafforzando i nostri piani di crescita e il nostro impegno a offrire opzioni di viaggio accessibili ai canadesi e percorsi di carriera entusiasmanti per i nostri dipendenti”, ha dichiarato Alexis von Hoensbroech, WestJet chief executive officer. “Questi aerei altamente efficienti e confortevoli sono fondamentali per la crescita e il rinnovamento della nostra flotta e miglioreranno significativamente anche i nostri consumi di carburante”.

“WestJet ha iniziato le operazioni nel 1996 con tre Boeing 737. Oggi, la compagnia aerea vola con quasi 150 Boeing 737, consentendole di collegare il Canada in modo comodo e conveniente. WestJet opera sia il 787 Dreamliner che il 737 MAX sulle sue rotte a lungo raggio e, con questo ordine, il vettore aggiungerà alla sua flotta sette 787-9 che collegheranno i canadesi con destinazioni in Europa, Asia e America Latina”, afferma Boeing.

“Siamo onorati che WestJet abbia nuovamente riposto la sua fiducia in Boeing con un importante investimento che si basa sulla nostra trentennale partnership e consolida la sua flotta per i decenni a venire”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Non vediamo l’ora di supportare la straordinaria crescita di WestJet, che sfrutterà il 737 MAX e il 787 Dreamliner per servire un numero ancora maggiore di passeggeri con grande efficienza e comfort”.

“La flotta di WestJet è tra le più giovani tra i North American carriers affermati, con un’età media di circa 10 anni. Con questo accordo, il portafoglio ordini di WestJet per i 737-10 sale a 107 aerei, consentendo al vettore di beneficiare della commonality operativa e di servire più passeggeri. Il 787 Dreamliner privilegia il comfort dei passeggeri e opera in modo più efficiente, offrendo agli ospiti opzioni di viaggio più convenienti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)