GE Aerospace: Avelo Airlines adotta FlightPulse®

Avelo Airlines, start-up airline in rapida crescita, ha adottato FlightPulse® di GE Aerospace per potenziare il suo flight safety program e fornire ai piloti informazioni utili per ottimizzare le loro performance. Questa collaborazione sottolinea l’impegno di Avelo verso l’innovazione, l’eccellenza operativa e il miglioramento continuo.

“FlightPulse®, una fully configurable, modular EFB application, progettata dai piloti per i piloti, viene ora utilizzata dai piloti Avelo per accedere a detailed flight data che evidenziano i parametri di performance individuali, li confrontano con gli standard aziendali e forniscono medie comparabili. Integrando FlightPulse® nelle sue operazioni, Avelo fornisce ai suoi piloti gli strumenti per prendere decisioni informate che migliorano la sicurezza, l’efficienza e favoriscono momenti di autoapprendimento.

FlightPulse Preflight promuoverà una maggiore consapevolezza delle top safety considerations per gli aeroporti di nuova apertura e quelli meno familiari per i piloti Avelo. Avelo ha aggiunto tre nuove destinazioni internazionali nel 2024 (+150%), quindi mantenere la visibilità sui rischi emergenti è fondamentale per garantire una crescita operativa sicura.

Inoltre, con l’espansione del gruppo piloti di Avelo, l’integrazione di FlightPulse nel processo di onboarding contribuirà a standardizzare i comportamenti relativi alla conformità alle procedure. Il debriefing dei dati post-volo consentirà inoltre ai piloti di migliorare la sicurezza in modo collaborativo e di allinearsi agli elevati standard di eccellenza operativa di Avelo“, afferma GE Aerospace.

“Avelo Airlines si impegna a offrire un’esperienza di viaggio sicura ed efficiente ai propri clienti e l’adozione di FlightPulse è un elemento fondamentale di questo impegno”, ha affermato Scott Hall, Avelo Airlines Head of Flight Operations. “Questo strumento innovativo consente ai nostri piloti di comprendere meglio le proprie prestazioni e di prendere decisioni basate sui dati, in linea con i nostri elevati standard di sicurezza ed eccellenza operativa”.

Andrew Coleman, President and General Manager of GE Aerospace, Software as a Service, ha commentato: “Siamo orgogliosi di vedere Avelo Airlines adottare FlightPulse per potenziare i propri piloti e migliorare le proprie operazioni. Questa collaborazione dimostra la versatilità di FlightPulse nel supportare i global network operators e ne evidenzia la capacità di fornire informazioni fruibili che promuovono sicurezza ed efficienza”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)