American Airlines è leader del settore per le ADS-B In installations

American Airlines informa: “American Airlines è industry leader nell’equipaggiamento della propria flotta con tecnologie di nuova generazione che migliorano la sicurezza e l’efficienza delle sue operazioni.

L’intera flotta della compagnia aerea, composta da oltre 300 Airbus A321, è dotata di ADS-B In equipment che offrono ai piloti una visuale migliore dell’ambiente circostante. L’ADS-B, o Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, consente agli aeromobili di inviare e ricevere GPS-based position e altri dati, tra cui altitudine e velocità. Quando gli aeromobili trasmettono queste informazioni, vengono considerati ADS-B Out. La capacità degli aeromobili di ricevere queste informazioni dagli altri aeromobili circostanti è considerata ADS-B In. La capacità di ricevere questi dati offre ai piloti una visione significativamente migliore del traffico aereo circostante. I dati vengono ricevuti anche dalla FAA e da altri air navigation service providers in tutto il mondo per air traffic control purposes.

American ha già più aeromobili con ADS-B In installato di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo, con quasi 150 nuovi aeromobili A321neo in consegna ordinati che saranno anch’essi dotati di questa tecnologia”.

“La compagnia aerea ha scelto ACSS per dotare la sua A321 fleet del SafeRoute+ gauge. L’indicatore si interfaccia con i computer dell’aeromobile e visualizza gli ADS-B data, consentendo agli equipaggi di visualizzare meglio la propria posizione rispetto al traffico circostante e di gestire e mantenere con maggiore precisione la distanza richiesta tra gli aeromobili. Questa nuova tecnologia fornisce ai piloti dati e informazioni ancora migliori rispetto alle safety technologies di generazione attuale”, prosegue American.

“ADS-B In è un ulteriore livello di sicurezza a disposizione dei nostri piloti Airbus da diversi anni”, ha dichiarato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “L’installazione di tecnologie che migliorano la sicurezza del volo, migliorando al contempo l’efficienza, offre ad American un vantaggio operativo nel modernized air traffic control system, che era atteso da tempo”.

“La tecnologia ADS-B In ha consentito due two-year trials di grande successo con la FAA, con la partecipazione dell’Allied Pilots Association e della National Air Traffic Controllers Association.

Il primo test ha avuto luogo presso il Dallas-Fort Worth Terminal Radar Approach Control (TRACON), una FAA facility che controlla il traffico aereo in arrivo e in partenza entro circa 40 miglia dal più grande hub di American, il Dallas Fort Worth International Airport (DFW). Grazie a questa ADS-B In technology, i voli partecipanti operati dagli aeromobili A321 di American sono stati in grado di operare in sicurezza in condizioni di scarsa visibilità con una maggiore produttività, riducendo al contempo il numero di missed approaches and go arounds che potrebbero essere tipicamente effettuati in tali condizioni.

Il secondo trial si è svolto presso l’Albuquerque Air Route Traffic Control Center (ARTCC), una enroute facility responsabile dell’airspace attraverso cinque stati, incluso il traffico in arrivo e in partenza dall’hub di American Airlines presso Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX). Questo trial ha sfruttato la potenza dell’ADS-B In per consentire agli aeromobili A321 di American Airlines in arrivo a PHX di essere distanziati a intervalli precisi, creando un airspace più efficiente che potrebbe aumentare la capacità fino al 25% su larga scala.

American è impaziente di proseguire la sua collaborazione con la FAA e la NATCA, nonché con i sindacati e i team members, per migliorare ulteriormente la sicurezza e l’efficienza delle sue operazioni attraverso tecnologie e procedure innovative”, conclude American Airlines.

