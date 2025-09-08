UMBRAGROUP e Airbus Helicopters: Advanced Motion Solutions per il RACER demonstrator

UMBRAGROUP annuncia il suo contributo al rivoluzionario Racer project di Airbus Helicopters, fornendo innovative motion solutions per il flap control sia sulle ali che sul vertical stabilizer.

“Questa collaborazione segna una pietra miliare significativa nell’ingegneria aerospaziale, dove precisione, prestazioni e sostenibilità convergono.

Questa presentazione, tenutasi durante l’ultimo Paris Air Show, sottolinea l’importanza della collaborazione, motore dell’innovazione in UMBRAGROUP. La multinazionale italiana si impegna a essere il motion solution partner per i propri clienti, offrendo tecnologie integrate basate sulla fiducia, sul lavoro di squadra e su obiettivi condivisi”, afferma UMBRAGROUP.

“Abbiamo presentato all’ultimo Paris Air Show il nostro Racer High Speed Demonstrator”, commenta Brice Makinadjian, Racer Demonstrator Chief Engineer, Airbus Helicopters. “Si tratta di un progetto europeo che abbiamo realizzato con 40 partner in diversi paesi e uno degli obiettivi era raggiungere i 220 nodi con questo dimostratore, e di recente abbiamo raggiunto i 240 nodi. Tra tutte le partnership, vorrei sottolineare la proficua collaborazione con UMBRAGROUP, che ci ha permesso di ricevere gli attuatori che utilizziamo per azionare i flap montati sulle ali e sul vertical stabilizer, fondamentali per la nostra formula. Quindi, grazie a UMBRAGROUP per la realizzazione che ci ha permesso di raggiungere questa velocità”.

“Dalla progettazione alla convalida, l’esperienza avanzata di UMBRAGROUP in motion control systems sta aiutando Airbus a realizzare la sua ambiziosa visione”, prosegue UMBRAGROUP.

“Il Racer project ci ha posto di fronte a una sfida ingegneristica entusiasmante e complessa”, ha affermato Nicola Borgarelli, Head of Design Aerospace EMEA Deputy, UMBRAGROUP. “Sviluppare motion solution per high-speed richiede un approccio multidisciplinare, bilanciando precisione, affidabilità e performance in un ambiente caratterizzato da dinamiche estreme. Durante lo sviluppo di questo progetto, siamo stati in grado di progettare un rotary actuator basato su Ball Screws che ci ha permesso di vincere l’Innovation Award con Airbus Helicopters nel 2022”.

“Questa partnership esemplifica come una visione condivisa e l’eccellenza tecnica possano ampliare i confini del volo. UMBRAGROUP continua a impegnarsi ad aiutare i propri partner a innovare e a costruire e guidare insieme il futuro dell’aviazione in modo sicuro e sostenibile”, conclude UMBRAGROUP.

(Ufficio Stampa UMBRAGROUP – Photo Credits: Airbus Helicopters – UMBRAGROUP)