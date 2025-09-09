Qatar Airways Holidays lancia i FIFA World Cup 26™ Travel Packages

Qatar Airways e Qatar Airways Holidays hanno reintrodotto i FIFA World Cup™ travel packages in vista dell’evento del prossimo anno che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.

“La Official Airline Partner of FIFA and Official Airline of the Journey offre una soluzione unica per gli appassionati di calcio che desiderano prenotare voli, alloggio, biglietti per le partite ufficiali e trasferimenti tramite Qatar Airways Holiday“, afferma Qatar Airways.

Steven Reynolds, Qatar Airways Holidays and Discover Qatar Senior Vice President, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire pacchetti eccezionali che aiuteranno i tifosi di tutto il mondo a raggiungere senza problemi l’evento sportivo più famoso al mondo. In qualità di Authorised Travel Package provider of the FIFA World Cup 26™, i nostri pacchetti assisteranno i tifosi in viaggio durante tutto il loro viaggio, dal momento in cui lasciano le loro case fino all’arrivo alla partita”.

“Con 48 squadre partecipanti che giocheranno in 16 città ospitanti in tre nazioni, la FIFA World Cup 26™ è destinata a battere ogni record in termini di presenze, diversità globale e portata logistica. Il ritorno di Qatar Airways Holidays sulla scena calcistica mondiale offrirà ai tifosi in viaggio un accesso senza precedenti, garantendo viaggi senza intoppi verso ogni destinazione. Rendendo il viaggio semplice e senza preoccupazioni, i tifosi potranno concentrarsi interamente sull’emozione del calcio.

In qualità di Authorised Travel Package Provider of the FIFA World Cup 26™, Qatar Airways Holidays offre pacchetti che assistono i tifosi in viaggio durante tutto il loro viaggio. I tifosi possono assicurarsi ticket-inclusive and refundable packages seguendo i progressi della propria squadra prima del sorteggio ufficiale, grazie alla “Follow My Team Series”.

Qatar Airways Holidays venderà anche Knockout Series and Final Round Series packages per consentire ai tifosi di assicurarsi i posti per i Semi Final and Final matches preferiti. Le prenotazioni per i pacchetti Gold e Silver possono essere effettuate su: qatarairways.com/fifa26.

I Qatar Airways Privilege Club members possono accumulare Avios sul valore totale del pacchetto.

Con oltre 170 gateway e una rete globale di partner, Qatar Airways metterà in contatto gli appassionati di calcio con la flessibilità dei voli, inclusi voli domestici e internazionali opzionali, nonché itinerari personalizzati. L’entusiasmo si dipanerà in diverse città, tra cui: Toronto e Vancouver in Canada; Guadalajara, Monterrey e Città del Messico in Messico; Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphia, Seattle e San Francisco negli Stati Uniti”, prosegue Qatar Airways.

“Il portfolio sportivo di Qatar Airways include partnership globali di alto profilo, tra cui UEFA, Formula 1®, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, AFC, Tennis Legend – Novak Djokovic, The Royal Challengers Bangalore (RCB), MotoGP, the IRONMAN Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e numerose altre discipline, tra cui football australiano, equitazione, automobilismo, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)