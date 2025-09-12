ANA ottiene il “WORLD CLASS” rating per il secondo anno consecutivo

All Nippon Airways (ANA) ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il “WORLD CLASS” rating dall’Airline Passenger Experience Association (APEX). Questa certificazione premia le compagnie aeree che offrono la massima qualità nell’esperienza di viaggio dei passeggeri.

“Il “WORLD CLASS RATING” riconosce le compagnie aeree che soddisfano i più elevati standard internazionali. La selezione si basa su quattro criteri di valutazione: “Safety & Well-being”, “Sustainability”, “Service-Guest Experience”, “Food & Beverage Execution”, valutati attraverso audit a bordo condotti da esperti del settore e feedback dei clienti.

ANA ha ricevuto grandi elogi per il suo ambiente di cabina sicuro e pulito, l’impegno per una società sostenibile e il suo servizio di alta qualità attento a tutti i clienti. Solo 10 compagnie aeree in tutto il mondo hanno ottenuto la certificazione “WORLD CLASS”“, afferma ANA.

“L’eccellente boarding experience e l’innovazione di ANA sono state premiate agli APEX/IFSA Awards, organizzati congiuntamente dall’International Flight Services Association (IFSA), un’organizzazione internazionale dedicata al miglioramento della inflight service quality. Per la prima volta, ANA ha vinto il category award per “Innovation Award for Best Cabin 2026”. In particolare è stato riconosciuto “THE Room FX”, un nuovo international business class seat presentato al Paris Air Show nel giugno 2025, l’ultima door-equipped private suite sviluppata per il Boeing 787 medium-sized aircraft”, prosegue ANA.

“Siamo profondamente onorati che l’impegno quotidiano dei dipendenti di ANA Group sia stato riconosciuto come leader globale nel servizio per il secondo anno consecutivo”, ha dichiarato Keiji Omae, Executive Vice President of Customer Experience of ANA. “Continuiamo a impegnarci a lavorare insieme come un unico team per offrire un’esperienza di viaggio sicura, protetta e piacevole a un numero sempre maggiore di clienti, impegnandoci al contempo a fornire servizi personalizzati che soddisfino le esigenze di ogni singolo passeggero”.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)