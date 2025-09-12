KLM: lancio di successo per Airmail

KLM informa: “Con 106 anni di esperienza nel connettere i viaggiatori con il mondo, KLM sa che ogni viaggio è unico. Soddisfare questi diversi interessi di viaggio su larga scala è una sfida crescente nel marketing digitale, ma l’ultima innovazione di KLM, Airmail, segna un importante passo avanti.

Airmail, lanciato ufficialmente ad agosto, è il KLM AI-powered newsletter tool, creato in piena conformità con le linee guida del brand KLM. Con pochi clic, è possibile creare newsletter personalizzate in base alle esigenze specifiche di KLM, che si tratti di ispirare i clienti a sognare il loro prossimo viaggio o di incrementare le prenotazioni promuovendo offerte speciali. I local marketing professionals possono scegliere tra quasi 60 destinazioni e 5 temi, come città, cucina, natura, spiaggia o arte e cultura, creando newsletter che parlano direttamente alle passioni di diversi segmenti di clientela”.

“Lanciato a febbraio come progetto pilota, Airmail ha già mostrato ottime channel performance e un feedback positivo. Partire in piccolo ci ha permesso di testare, imparare e ottimizzare. Dal suo lancio ufficiale nell’agosto 2025, sono state create e recapitate 50 Airmail a 6,3 milioni di clienti. Il tempo di creazione delle email è stato ridotto del 90%, mentre i feedback dei clienti rimangono costantemente elevati. L’ambizione a lungo termine è quella di sviluppare un percorso email completamente automatizzato e personalizzato, in cui i contenuti generati dall’AI si adattino perfettamente alle esigenze dei singoli viaggiatori, rimanendo fedeli alla promessa del nostro brand.

C’è una forte domanda di contenuti per newsletter altamente personalizzati per promuovere le destinazioni nei 65 local teams di KLM in tutto il mondo. Ogni local teams ha le proprie priorità: si concentra su destinazioni diverse e il suo pubblico ha interessi diversi. Tradizionalmente, la creazione di queste newsletter personalizzate richiede tempo e risorse significativi. Airmail offre una soluzione scalabile, efficiente in termini di risorse e coerente con il brand, che consente ai local team di KLM di promuovere destinazioni pertinenti, ispirare i viaggiatori e generare prenotazioni in modo più efficace. Allo stesso tempo, crea un’esperienza più pertinente e coinvolgente per i nostri clienti.

Sebbene Airmail sia basato sull’AI, la revisione umana rimane essenziale per garantire la verifica dei fatti, la qualità dei contenuti, l’allineamento con il mercato locale e le sfumature culturali. L’automazione consente la scalabilità, mentre la competenza umana salvaguarda la qualità affidabile che i nostri clienti si aspettano da KLM”, prosegue KLM.

“L’AI è uno strumento che ci aiuta ad andare avanti: non perché facciamo marketing, ma come possiamo farlo in modo più intelligente, su larga scala e con un impatto maggiore. Airmail è il primo passo in questo percorso, che unisce l’impegno di lunga data di KLM nei confronti dei clienti con la potenza dell’AI per rendere i viaggi più personali, pertinenti e coinvolgenti”, afferma Daniel Passtoors, Head of Concept and Campaign team at KLM.

