Condor celebra la fine di un’era con l’addio al Boeing 757

A novembre, Condor saluterà il suo ultimo Boeing 757-300, segnando la fine dell’era Boeing per Condor.

“Per un totale di 35 anni, gli aerei Boeing hanno fatto parte della flotta Condor, il che rende l’addio all’ultimo rappresentante di questo tipo un momento significativo non solo per gli appassionati di aviazione, ma anche per molti dipendenti.

Per celebrare questa speciale occasione, Condor opererà un esclusivo farewell flight il 5 novembre 2025, con a bordo i suoi compagni di lunga data e gli appassionati del Boeing 757-300. Un totale di 75 biglietti saranno messi all’asta tramite il Condor Shop a partire dal 22 settembre 2025: https://shop.condor.com/pages/boeing-757.

Il farewell flight partirà da Francoforte e porterà i passeggeri a Vienna, dove il Boeing 757 sarà celebrato con un farewell event dedicato. Per concludere la giornata, il party più alto del mondo avrà luogo sul volo di ritorno”, afferma Condor.

“Con l’addio al Boeing 757, si conclude un’era per Condor”, ha dichiarato Christian Schmitt, COO di Condor. “Allo stesso tempo, segna l’inizio di un nuovo capitolo con una Airbus fleet moderna, più efficiente e più sostenibile. Inoltre, Condor è da tempo diventata più di una semplice leisure airline, come dimostra il nostro network ampliato con nuove city connections. Ecco perché il nostro farewell flight unisce la nostalgia del nostro ultimo B757 con uno sguardo gioioso al futuro, simboleggiato dalla nostra destinazione Vienna”.

“Chi non riuscirà ad assicurarsi uno dei biglietti limitati per il farewell flight avrà comunque l’opportunità di provare l’ultimo Boeing 757-300 in Germania, con voli regolari fino all’inizio di novembre. Secondo i piani attuali, Condor continuerà a operare sei B757 fino alla fine di ottobre, collegando Düsseldorf e Francoforte con destinazioni turistiche popolari come Palma di Maiorca, Hurghada, Fuerteventura e Gran Canaria. I final scheduled flights del B757 sono attualmente previsti per Düsseldorf – Palma – Düsseldorf il 29 ottobre 2025 e per Francoforte – Hurghada – Francoforte il 2 novembre 2025.

I voli possono essere prenotati online su www.condor.com o presso tutte le agenzie di viaggio”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)