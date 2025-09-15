KLM volerà verso 161 destinazioni quest’inverno

KLM informa: “In questa stagione invernale, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, KLM offrirà una rete estesa di 161 destinazioni: 92 in Europa e 69 intercontinentali. Insieme, queste destinazioni rappresentano circa 25.000 collegamenti diversi, consentendo ai viaggiatori di tutto il mondo di beneficiare dell’ampia rete di KLM. Ogni nuova destinazione rafforza la rete e offre nuove opportunità per i viaggiatori di tutto il mondo.

Rispetto allo scorso inverno, il numero totale di posti disponibili aumenterà del 6%. In particolare, si registra una significativa espansione della capacità verso l’India (+28% rispetto all’inverno 2024) e i viaggi verso i Caraibi stanno diventando più popolari (+17%)”.

“Quest’inverno, KLM aggiungerà due nuove destinazioni al suo network. A partire da fine novembre, KLM opererà un volo settimanale per Kittilä in Finlandia, una popolare destinazione invernale della Lapponia. Anche Barbados torna nella rete, in combinazione con Georgetown (Guyana); questa rotta sarà operativa tre volte a settimana.

Ci sono anche destinazioni lanciate quest’estate che saranno ora disponibili per la prima volta durante la stagione invernale. In Europa, tra queste ci sono Exeter e Lubiana, entrambe con voli giornalieri da Amsterdam. A livello intercontinentale, KLM volerà per la prima volta in inverno verso Hyderabad e Barbados (in combinazione con Georgetown). A partire da fine febbraio, KLM offrirà anche voli diretti per San Diego. Tutte queste destinazioni intercontinentali saranno servite tre volte a settimana.

Tra inizio gennaio e fine febbraio, KLM offrirà voli aggiuntivi per Delhi e Panama City (3 voli aggiuntivi a settimana per ciascuna destinazione, per un totale di 10 voli a settimana per destinazione). A partire da metà dicembre, il servizio per Bangkok aumenterà a 10 voli a settimana. I voli per Curacao saliranno a 11 voli a settimana.

Per tutta la stagione invernale, Cape Town sarà servita per la prima volta 11 volte a settimana, un volo in più rispetto allo scorso anno. Altre destinazioni con maggiore frequenza includono Boston, Miami, Portland, San Francisco, Bangalore, Aruba/Bonaire, San Paolo, Lima e San José“, prosegue KLM.

“In Europa, KLM continuerà a volare verso Ibiza più avanti nella stagione, ora anche a novembre e dicembre. Dopo una breve pausa, questa rotta tornerà a febbraio e marzo 2026. Negli stessi periodi, ci saranno voli aggiuntivi verso destinazioni dell’Europa meridionale come Napoli e Atene, oltre a Bordeaux, Göteborg, Poznan, Cork, Leeds e Vienna.

Per le rotte intercontinentali, KLM prevede di dare il benvenuto al suo ultimo Boeing 787-10 quest’inverno. Inoltre, tre nuovi Airbus A321neo saranno consegnati quest’inverno. Questi aggiornamenti della flotta aiuteranno la compagnia a operare in modo più sostenibile, silenzioso ed efficiente”, conclude KLM.

