JetBlue: nuova livrea ispirata ai Jets

JetBlue e i New York Jets hanno presentato una nuova Jets-branded livery al John F. Kennedy International Airport (JFK).

“Denominato “J! E! T! B! L! U! E!” e progettato con un refreshed 2025 season branding, l’aereo presenta gli ultimi loghi e colori della squadra, catturando l’attenzione a 35.000 piedi e sulla pista”, afferma JetBlue.

“Siamo entusiasti di svelare il nostro terzo livery design con il nostro partner di lunga data, JetBlue”, ha dichiarato Jeff Fernandez, New York Jets SVP, Business Development & Ventures. “Vedere questo aereo e volarci sopra è un’occasione per percepire l’energia, l’orgoglio e la passione che caratterizzano il nostro team. È audace, innovativo ed è pronto a trasportare i tifosi nella stagione 2025 e oltre”.

L’Airbus A320 è stato celebrato con un evento a bordo pista all’interno del Terminal 5 di JetBlue a JFK Airport.

“JetBlue è sempre stata orgogliosa di chiamare New York casa, e nessuna squadra incarna la passione e lo spirito di questa città come i New York Jets”, ha dichiarato Stephanie Evans Greene, senior vice president, marketing and brand, JetBlue. “Questa livrea rinnovata è più di un nuovo design: è un simbolo di orgoglio per la propria città natale. Mentre i Jets scenderanno in campo questa stagione, questo aereo solcherà i cieli in omaggio alle nostre radici comuni che siamo orgogliosi di rappresentare ogni giorno”.

“Prendendo il nome dall’iconico coro della squadra durante la partita, “J! E! T! B! L! U! E!” sostituisce l’iconico blu di JetBlue con la tradizionale livrea verde dei Jets, con ali bianche e strisce bianche ispirate alle maniche delle maglie della squadra sul retro della fusoliera. Belly, engines, tail and doors dell’aereo presentano tutti loghi e marchi dei Jets in evidenza, rendendo la squadra visibile sia ai clienti che agli osservatori a terra e in cielo”, prosegue JetBlue.

“Partner di lunga data dei New York Jets, JetBlue è diventata la compagnia aerea ufficiale della squadra nel 2009 e ha successivamente ribadito questo impegno con una livrea dedicata alla squadra un anno dopo. “JetGreen” ha debuttato originariamente nel 2010, diventando il primo aereo a tema sportivo ad entrare nella flotta di JetBlue, prima del lancio di un aereo aggiornato a tema Jets nel 2017. Da allora, la partnership si è ampliata fino a includere marketing congiunto, attivazioni negli stadi e promozioni esclusive per oltre 15 anni”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)