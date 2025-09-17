News Brevi – 17.09.2025

COLLINS AEROSPACE RINNOVA IL FLIGHTSENSE CONTRACT™ CON JAPAN AIRLINES – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, una divisione di RTX, ha rinnovato il contratto FlightSense™ con Japan Airlines (JAL) per fornire un completo maintenance, repair, overhaul and asset management support alla flotta Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea. Il 10-year service agreement include air management services and electric power components per l’attuale flotta JAL di oltre 50 787-8 e 787-9, nonché per le future consegne di Dreamliner fino al 2035. Questo rinnovo estende anche il precedente Ascentia analytics services agreement di JAL per altri cinque anni, fornendo operational insights and data-driven support per migliorare le prestazioni della flotta e ridurre i costi del ciclo di vita”. “I nostri prodotti e servizi leader contribuiscono al successo dei nostri clienti e ottimizzano le prestazioni della loro flotta”, ha affermato Ryan Hudson, the head of aftermarket services for Collins Aerospace’s Power and Controls unit. “Attraverso il FlightSense program, collaboriamo con JAL per fornire asset, logistic support, certified repairs and predictive health maintenance. Questo complete support package aiuta JAL a personalizzare le decisioni di manutenzione e consente una migliore efficienza operativa”. “Siamo lieti di rinnovare il nostro contratto con Collins Aerospace, poiché svolge un ruolo importante nel migliorare la qualità e la gestione dei componenti della nostra Boeing 787 fleet”, ha dichiarato Kyohei Takizawa, Vice President of JAL Procurement. “Utilizzando il FlightSense program, in particolare la Ascentia analytics platform, puntiamo a rendere la nostra preventive and predictive maintenance ancora più accurata”. “FlightSense è un full lifecycle support program per l’intero ciclo di vita del velivolo, che fornisce alle compagnie aeree soluzioni di manutenzione personalizzate in base alle loro specifiche esigenze operative. FlightSense si basa sulla Collins Ascentia® analytics platform, che raccoglie, analizza e interpreta milioni di dati provenienti dall’aeromobile per identificare con precisione performance trends, maintenance recommendations e informazioni utili per migliorare le operazioni della flotta”, conclude Collins Aerospace.

FLYDUBAI ESPANDE LE OPERAZIONI IN KENYA – flydubai ha annunciato il lancio di nuovi voli per l’Aeroporto Internazionale di Nairobi (NBO) in Kenya, a partire dal 15 ottobre 2025. I voli opereranno dal Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) con una frequenza di quattro volte alla settimana. Oltre al nuovo collegamento con la capitale, flydubai aumenterà le operazioni su Mombasa con un servizio giornaliero dal 1° ottobre 2025, portando a 11 il numero totale dei voli settimanali verso il Kenya. Commentando l’annuncio, Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “Il Kenya è un mercato importante per flydubai e siamo lieti di rafforzare le nostre operazioni con l’aggiunta di Nairobi e l’aumento della frequenza dei voli su Mombasa. Questi collegamenti sottolineano l’importanza di connettere il Kenya all’hub globale dell’aviazione di Dubai, migliorando l’accesso per il commercio, i viaggi e il turismo tra i nostri due Paesi. Restiamo impegnati a sostenere legami economici e culturali sempre più forti tra Emirati Arabi Uniti e Africa”. flydubai ha progressivamente consolidato la sua presenza in Africa, collegando Dubai a mercati chiave della regione. Con il lancio di Nairobi, la compagnia serve ora 12 destinazioni nel continente, tra cui Alessandria, Addis Abeba, Al Alamein (come rotta estiva stagionale), Asmara, Il Cairo, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Hargeisa, Mombasa e Zanzibar. Questi voli favoriscono una maggiore connettività per i passeggeri e contribuiscono a rafforzare i flussi commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Africa orientale.

COLLINS AEROSPACE SIGLA FLIGHTSENSE™ AND DISPATCH™ CONTRACTS CON CHINA AIRLINES – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, una divisione di RTX, si è aggiudicata due 20-year contracts con China Airlines, una compagnia aerea con base a Taiwan, per la fornitura di FlightSense™ and DispatchSM solutions per le sue flotte widebody Boeing. Si prevede che queste soluzioni miglioreranno l’efficienza operativa della compagnia aerea, miglioreranno l’affidabilità e ottimizzeranno i programmi di manutenzione su diversi sistemi, tra cui avionics, cargo, electrical power, environmental control and lighting. Le FlightSense and Dispatch solutions garantiscono la disponibilità dei componenti, riducono i tempi di fermo e garantiscono la prevedibilità dei costi attraverso un fixed-rate service model. In base all’accordo a lungo termine, Collins fornirà predictive, reliability-based maintenance support per garantire prestazioni ottimali dei sistemi avionici”. “FlightSense fornirà a China Airlines molto più di un semplice affidabile service and access to data, ma consentirà anche un connected aircraft ecosystem, trasformando i dati grezzi in informazioni fruibili e decisioni più intelligenti per le flotte”, ha affermato Brian Barta, vice president and general manager of aftermarket services and support at Collins Aerospace. “Il Dispatch program di Collins manterrà China Airlines al passo con potenziali problemi avionici, abbinando un supporto proattivo alla disponibilità di un global service center, garantendo il funzionamento efficiente degli aeromobili”. “Il FlightSense predictable service agreement garantisce la disponibilità di parti e high-quality maintenance, repair and overhaul (MRO) services per i Boeing 787 della compagnia aerea. Il Collins Dispatch avionics service program fornirà anche un completo MRO support per la flotta 787 Dreamliner della compagnia aerea, nonché per i Boeing 777 e i Boeing 777 Freighter. Inoltre, la soluzione copre asset and logistical support, fornendo al contempo l’accesso a un pool di ricambi e riparazioni certificati. FlightSense è un programma di supporto alla manutenzione per l’intero ciclo di vita, studiato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze operative delle compagnie aeree, consentendo di migliorare le prestazioni operative. Il FlightSense program integra la piattaforma Ascentia® di Collins per advanced prognostics and health management software, offrendo livelli di supporto personalizzabili. Ascentia raccoglie e interpreta enormi quantità di dati, fornendo informazioni utili a migliorare le prestazioni operative, ottimizzare la disponibilità dei componenti e ridurre i no-fault found scenarios”, conclude Collins Aerospace.

DELTA COLLABORA CON MAEVE AEROSPACE PER LO SVILUPPO DI HYBRID REGIONAL AIRCRAFT – Delta informa: “Delta Air Lines collabora con Maeve Aerospace per promuovere lo sviluppo del rivoluzionario hybrid electric aircraft for regional flights. Rispetto agli attuali modelli di aerei regionali, il MAEVE Jet è progettato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni fino al 40% utilizzando carburante per aerei convenzionale, con ulteriori riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita possibili utilizzando SAF. Questa collaborazione rappresenta l’ultima pietra miliare nel percorso intrapreso da Delta per identificare potenziali soluzioni alternative e più efficienti in termini di consumi, favorire il risparmio di carburante, migliorare l’esperienza del cliente e raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. In qualità di partner globale di Maeve per il Nord America, Delta metterà a disposizione la propria esperienza operativa per supportare lo sviluppo del MAEVE Jet. Il design del MAEVE Jet è un’interpretazione unica nel suo genere di un aereo regionale che porta i vantaggi economici e il comfort di un aereo a fusoliera stretta alle operazioni a corto raggio. Maeve entra a far parte del Sustainable Skies Lab di Delta come quinto revolutionary fleet partner. In quanto regional, hybrid-electric solution, la partnership esclusiva di Maeve con il Sustainable Skies Lab di Delta completa strategicamente il portafoglio di revolutionary fleet partners di Delta nei mercati a corto, medio e lungo raggio. Altri revolutionary fleet partners includono JetZero con il suo blended wing body mainline aircraft; Joby con la sua offerta di voli da e per l’aeroporto; Airbus e Boeing, entrambi impegnati nello studio di aerodynamic design solutions”. “Delta è orgogliosa di collaborare con Maeve per contribuire a plasmare il prossimo capitolo dell’aviazione regionale e accelerare i progressi verso un futuro del volo più sostenibile”, ha dichiarato Kristen Bojko, Vice President of Fleet at Delta Air Lines. “Mentre lavoriamo per la prossima generazione di aeromobili, ci rivolgiamo a partner come Maeve, che incarnano l’innovazione audace e lungimirante di cui siamo promotori in Delta: soluzioni che migliorano la progettazione degli aeromobili, migliorano l’efficienza operativa, migliorano l’esperienza di dipendenti e clienti e riducono le emissioni. Pur continuando a perseguire tecnologie trasformative che rafforzino la nostra rete e ridefiniscano i viaggi aerei regionali, ci concentriamo altrettanto sulla sicurezza e su un futuro del volo più sostenibile”. “È un privilegio avere Delta come partner nello sviluppo di tecnologie e processi innovativi”, ha affermato Martin Nuesseler, Chief Technology Officer, Maeve Aerospace. “La loro competenza nell’innovazione e il loro impegno per la sostenibilità dell’aviazione sono ineguagliabili e siamo orgogliosi di collaborare per adattare il MAEVE Jet al mercato statunitense”.

SAFRAN SIGLA UNA LONG-TERM PARTNERSHIP CON SINGAPORE AIRLINES PER AIRBUS A380 COMPONENT SUPPORT – Safran informa: “Safran Electrical & Power e Singapore Airlines hanno firmato un seven-years component maintenance contract (con possibilità di estensione per altri cinque anni) per la flotta di Airbus A380 della compagnia aerea. L’accordo sottolinea la continua fiducia di Singapore Airlines nella competenza tecnica, nella rete di supporto globale e nell’impegno per l’eccellenza operativa di Safran Electrical & Power”. “Questo accordo è una solida testimonianza della solidità del nostro rapporto e riflette la fiducia che abbiamo costruito con Singapore Airlines nel corso di molti anni”, ha dichiarato Amans Defossez, Vice President Customer Support & Services at Safran Electrical & Power. “Safran Electrical & Power è orgogliosa di continuare a supportare una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo con soluzioni personalizzate che migliorano le prestazioni operative e ottimizzano i costi del ciclo di vita”. Alvin Liew, Vice President Strategic Sourcing, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare a collaborare con Safran Electrical & Power nell’ambito di questo accordo rinnovato, che fornirà component support services per la flotta Airbus A380 di Singapore Airlines, contribuendo a mantenere operazioni sicure e affidabili”. “Il rinnovo del contratto rafforza la posizione di Safran Electrical & Power come global leader in aircraft component support, con la fornitura continua di valore e performance alle principali compagnie aeree di tutto il mondo”, conclude Safran.

AUDIZIONE ENAC ALLA 9a COMMISSIONE DEL SENATO SULLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA – Enac informa: “Il 16 settembre, audizione di Enac alla 9a Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica, in merito alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. Hanno partecipato, per l’Ente, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente e il Direttore Vigilanza Tariffaria e Statistiche Trasporto Aereo Sabrina Paris”.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA CONDANNA DI UN PASSEGGERO: CONFERMATA LA POLITICA DI TOLLERANZA ZERO NEI CONFRONTI DEI COMPORTAMENTI MOLESTI DEI PASSEGGERI – Ryanair in un comunicato informa: “Ryanair ha accolto con favore la decisione dei tribunali di Alicante di condannare un passeggero indisciplinato che ha causato disordini sul volo FR7567 da Ibiza ad Alicante il 4 giugno 2025 aggredendo fisicamente un membro dell’equipaggio a bordo. Questo passeggero molesto è stato giudicato colpevole dal tribunale e ha ricevuto una multa di 270 euro. Ryanair si impegna a garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente confortevole e privo di stress, senza inutili disagi causate da un numero ridotto di passeggeri indisciplinati. Ryanair ha una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti della cattiva condotta dei passeggeri e continuerà ad adottare misure per combattere il comportamento indisciplinato dei passeggeri sugli aeromobili a beneficio della stragrande maggioranza dei passeggeri che non causano alcun disagio sui voli”. Jade Kirwan, Director of Communications Ryanair, ha dichiarato: “Accogliamo con favore la condanna da parte del tribunale di Alicante di questo passeggero indisciplinato il cui comportamento imperdonabile ha causato disordini su un volo da Ibiza ad Alicante lo scorso giugno. Questo dimostra solo una delle tante conseguenze che i passeggeri che creano disordini sui voli si troveranno ad affrontare nell’ambito della politica di tolleranza zero di Ryanair. Speriamo che questo scoraggi ulteriormente i comportamenti molesti sui voli, in modo che sia i passeggeri sia l’equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso”.

IBERIA E’ PRESENTE ALL’EVENTO MBFWM A MADRID – Iberia informa: “Iberia è nuovamente presente all’ultimo evento MBFWMadrid, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. È l’evento più atteso dagli amanti della moda e un punto d’incontro per stilisti e professionisti del settore della moda spagnolo. Come negli ultimi anni, la compagnia aerea disporrà di una Premium Lounge. Questa lounge diventerà il luogo d’incontro per stilisti, clienti di alto livello di Iberia, distributori e altri attori del settore della moda spagnola. Questa sponsorizzazione fa parte del progetto Iberia Talento a Bordo, un’iniziativa che mira a supportare il talento spagnolo, sia all’interno che all’esterno dei confini. Iberia è ambasciatrice della moda, della cultura, dello sport, della gastronomia e della ricerca, sviluppo e innovazione spagnola, in tutte le sue espressioni, negli oltre 50 paesi in cui vola in tutto il mondo. Grazie a Talento a Bordo, la compagnia sta trasformando in realtà l’obiettivo di Iberia: connettere persone e culture, generare prosperità, il tutto con un accento spagnolo”.

AIR CANADA SVELA I 2025 BEST NEW RESTAURANT FINALIST– Air Canada informa: “Air Canada ha svelato i finalisti della 2025 Best New Restaurants list, che mette in luce 31 locali all’avanguardia che stanno plasmando la cultura culinaria canadese di oggi”. “Il cibo ci connette alle nostre radici, alle nostre comunità e gli uni agli altri. Gli Air Canada Best New Restaurants celebrano le storie e i sapori che definiscono la variegata scena culinaria canadese”, ha affermato Andrew Shibata, Vice President, Brand at Air Canada. “Anno dopo anno, siamo orgogliosi di presentare le persone e i luoghi che plasmano l’identità culinaria canadese, ispirando i canadesi a scoprire nuove destinazioni e a creare viaggi indimenticabili alla scoperta delle esperienze culinarie più entusiasmanti del Paese”. “I finalisti sono riconosciuti per la qualità del loro cibo, il livello del servizio e l’impegno per la cultura e la creatività culinaria. I ristoranti selezionati sono stati inaugurati tra il 1° maggio 2024 e il 30 aprile 2025, nominati in modo indipendente dall’Air Canada Best New Restaurants national panel. Per garantirne l’autenticità, un esperto culinario anonimo ha visitato i ristoranti selezionati, come farebbe qualsiasi ospite. Utilizzando un rigoroso schema di valutazione e in collaborazione con DINR, sono stati selezionati i finalisti e determinata la Top 10. I Top 10 restaurants saranno svelati il 17 novembre durante l’attesa 2025 Air Canada Best New Restaurant celebration a Toronto. I ristoranti vincitori saranno inoltre presentati sull’Air Canada Best New Restaurants website”, conclude Air Canada.

AIR CANADA: IL CUPE RICHIEDE L’ANNULLAMENTO DELLA MEDIAZIONE – Air Canada informa: “Air Canada e il Canadian Union of Public Employees (CUPE) hanno raggiunto un four-year tentative agreement per i propri flight attendants ad agosto. Questo accordo, non ratificato dai flight attendants, è stato raggiunto senza concessioni da parte del sindacato e includeva miglioramenti a salari, pensioni e benefit, oltre a una modernizzazione concordata della retribuzione per il lavoro svolto a terra. Considerando il possibile esito della mancata ratifica del tentative agreement, le parti hanno concordato che la parte salariale sarebbe stata sottoposta a mediazione e, in caso di mancato raggiungimento di un accordo in tale fase, la questione sarebbe proseguita con la procedura arbitrale precedentemente ordinata dal Canada Industrial Relations Board. Le parti hanno inoltre concordato che non sarà possibile avviare alcuna interruzione del lavoro e che pertanto i voli continueranno a operare normalmente. Venerdì 12 settembre 2025, il CUPE ha chiesto di rinunciare alla procedura di mediazione e di sottoporre la questione salariale direttamente ad arbitrato. Pur rimanendo impegnata nell’intero processo, Air Canada, in uno spirito di cooperazione, ha accolto la richiesta del CUPE. Ciò consentirà ai cabin crew di ottenere aumenti salariali e la retribuzione retroattiva, a partire da aprile 2025, il prima possibile”.

KLM: L’AUMENTO DELLA FLIGHT TAX SPINGE I VIAGGIATORI A SCEGLIERE AEROPORTI STRANIERI – KLM informa: “Il 74% degli olandesi che viaggiano in aereo prenderebbe in considerazione l’idea di partire più spesso dal Belgio o dalla Germania se il prezzo dei biglietti aerei dovesse aumentare ulteriormente a causa della Dutch flight tax. Lo dimostra una ricerca di Markteffect commissionata da KLM. Allo stesso tempo, l’87% ritiene che i proventi di questa tassa dovrebbero essere utilizzati specificamente per rendere i voli più sostenibili. KLM si impegna a favore di un’aviazione più pulita e silenziosa, nonché a mantenere la connettività globale dei Paesi Bassi. KLM critica quindi i piani del governo uscente e lo invita a non aumentare ulteriormente la flight tax”. Marjan Rintel, CEO di KLM, afferma: “Questa flight tax rende i Paesi Bassi il Paese più costoso dell’Unione Europea per i viaggi aerei, indipendentemente dalla distanza. Di conseguenza, sempre più viaggiatori olandesi scelgono di attraversare il confine in auto per volare dagli aeroporti dei Paesi confinanti. Questo non aiuta il clima, anzi, mina la nostra capacità di continuare a investire in un’aviazione più pulita e silenziosa. I Paesi Bassi si stanno estromettendo dal mercato. Questo mette sotto pressione il nostro airline network e colpisce al cuore la connettività globale dei Paesi Bassi”. “Un ulteriore aumento della flight tax, con un fatturato previsto di circa 1,1 miliardi di euro all’anno dal 2027 in poi, renderà i voli dai Paesi Bassi inaccessibili per molti viaggiatori olandesi. Una famiglia con due bambini paga già 120 euro di tasse sui voli a viaggio. In Belgio, la tassa di volo massima per biglietto è di 10 euro, la Svezia sta abolindo la flight tax e la Germania sta persino valutando di annullare il recente aumento. Presto, una famiglia olandese di quattro persone pagherà 200 euro di flight tax per un volo verso la Grecia o la Turchia. Di conseguenza, i viaggiatori si stanno rivolgendo agli aeroporti oltre confine, in Belgio o Germania, dove l’onere fiscale è inferiore”, prosegue KLM. Marjan Rintel prosegue: “Vediamo che i passeggeri vogliono continuare a volare, ma sono molto sensibili al prezzo. Dall’introduzione della flight tax nel 2021, la quota di viaggiatori olandesi che volano da Düsseldorf e Bruxelles è già aumentata rispettivamente del 41% e del 20% tra il 2019 e il 2024. Ulteriori aumenti dei prezzi dei biglietti, dovuti sia all’aumento delle tasse di volo che all’aumento delle tariffe aeroportuali, non faranno che accelerare lo spostamento dei viaggiatori verso aeroporti esteri, come Bruxelles e Düsseldorf”. KLM sta promuovendo un approccio diverso. Marjan Rintel prosegue: “Non dovremmo continuare ad accumulare nuove tasse e costi aggiuntivi qui nei Paesi Bassi. Dobbiamo invece investire insieme in un’aviazione più pulita, ad esempio sostenendo i carburanti alternativi (SAF). Al momento, nemmeno un centesimo del gettito fiscale viene destinato a rendere l’aviazione più sostenibile. Le famiglie che pagano centinaia di euro in tasse sui voli dovrebbero almeno aspettarsi che il loro denaro contribuisca effettivamente a ridurre le emissioni. Proprio come il governo sostiene l’aumento dell’energia eolica e solare o l’elettrificazione del parco veicoli, dovrebbe anche fare di più per rendere la produzione di SAF nei Paesi Bassi disponibile e accessibile”.

ATAC RICEVE UN FLEET FIGHTER JET SERVICE CONTRACT DA $550 MILIONI IN CINQUE ANNI – Textron informa: “Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), parte del segmento Textron Systems di Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto dalla U.S. Navy per continuare a fornire a U.S. Navy and U.S. Marine Corps training support services sotto il Fleet Fighter Jet Services (FJS) program. Quest’ultimo contratto si basa sui 20 anni di successi di ATAC nel supportare la U.S. Navy con velivoli subsonici e supersonici, impiegati in una varietà di simulazioni di minacce aeree. In base all’indefinite delivery/indefinite quantity (IDIQ) contract, ATAC potrà fornire circa 6.500-7.000 ore di volo all’anno di fleet support a Navy and Marine Corps per un periodo di cinque anni (2025-2030), fino a un massimale contrattuale di 554,5 milioni di dollari. L’addestramento sarà fornito dal flight team di ATAC, composto da veterani militari statunitensi altamente decorati e civili esperti, che si avvarrà della flotta di Mirage F1, F-21 Kfir and Mk.58 Hawker Hunter fighter aircraft, tra le migliori al mondo. Nel 2024, in base al contratto in vigore, ATAC ha concluso un altro anno record a supporto dei FJS end-user customers, con 82 missioni in oltre 16 distaccamenti, 3.189 giornate-uomo impiegate, un numero record di Hunter Sorties/Hours e un numero record di supersonic hours con i velivoli Kfir e F1”. Rich Zins, ATAC Vice President of Business Operations, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati nuovamente selezionati per un altro contratto quinquennale a supporto del Navy and Marine Corps FJS, estendendo la nostra attuale durata contrattuale oltre i due decenni”.

IL FINNISH AIR FORCE MAINTENANCE PERSONNEL INIZIA L’F-35 INITIAL TRAINING NEGLI STATI UNITI – La Finnish Air Force informa: “La Finnish Air Force invierà pilots, aircraft maintenance personnel e personale addetto agli F-35 data systems per il training negli Stati Uniti. Il primo contingente, che ha iniziato l’addestramento a settembre presso la Eglin Air Force Base in Florida, è composto da personale addetto alla manutenzione degli aeromobili. L’F-35 system theoretical and simulator training viene erogato presso l’F-35 Academic Training Center alla Eglin Air Force Base (Eglin AFB) in Florida. La Eglin AFB è anche il luogo in cui l’US Air Force aircraft maintenance personnel viene addestrato alla manutenzione dell’F-35, tra gli altri velivoli, e dove i paesi che utilizzano l’F-35 ricevono addestramento teorico e al simulatore sul sistema. L’F-35 initial training presso la Eglin AFB dura circa sei mesi ed è un corso tipo che combina istruzione teorica e addestramento pratico. L’F-35 initial training presso la Eglin base, destinato a tutti i paesi utilizzatori, crea una base di conoscenze standardizzata e l’addestramento è accuratamente documentato. Dopo aver completato la theoretical and simulator training phase in Florida, il personale finlandese passerà al practical training preaao la Ebbing Air National Guard Base (Ebbing ANGB) in Fort Smith, Arkansas. La base addestra anche F-35 personnel proveniente da Polonia, Germania, Svizzera e Singapore. Nell’ambito dell’addestramento pratico, saranno in servizio i primi caccia multiruolo F-35A finlandesi. Dopo il practical training a Ebbing, il personale che ha completato l’initial training sull’F-35 tornerà in Finlandia e inizierà ad addestrare il personale finlandese all’impiego del velivolo. La Finnish Air Force riceverà i primi F-35A multi-role fighters presso il Lapland Air Wing di Rovaniemi entro la seconda metà del 2026. L’addestramento in Finlandia inizierà al loro arrivo. La produzione dei primi F-35A finlandesi è in corso presso lo stabilimento Lockheed Martin di Fort Worth, Texas. All’inizio dell’autunno, i primi airframes saranno in attesa dei final system checks sulla linea di produzione. Il primo F-35 finlandese, JF-501, sarà presentato in occasione di una rollout ceremony il 16 dicembre. I primi otto velivoli saranno consegnati a Ebbing ANGB. Dal JF-509 in poi, gli aerei saranno consegnati direttamente in Finlandia”.