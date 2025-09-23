Air Europa aggiunge alla propria flotta il secondo Boeing 737 MAX

Air Europa ha integrato nella flotta il secondo Boeing 737 MAX. “La compagnia aerea, prima in Spagna ad utilizzare questo modello di aereo, conferma così il suo forte impegno per l’innovazione portando avanti il processo di rinnovamento della flotta dedicata alle rotte di corto e medio raggio. Questa versione del velivolo a fusoliera stretta, più venduto nella storia, rappresenta un importante passo avanti in termini di comfort, efficienza e sostenibilità, grazie a un design e a dotazioni che migliorano sensibilmente le prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Il 737-8 è il secondo dei modelli previsto dall’accordo con AerCap, il maggior lessor mondiale del leasing aeronautico, con cui Air Europa mantiene una stretta collaborazione. Entro la fine dell’anno è prevista l’aggiunta di altre due unità, cui seguiranno una decina di aeromobili nel 2026, fino a raggiungere un totale di venti unità entro la metà del 2028″, afferma Air Europa.

“Air Europa ha iniziato a introdurre i 737-8 per operare rotte continentali a medio raggio e, successivamente e in modo occasionale, anche voli nazionali a corto raggio proseguendo così il processo di rinnovamento della flotta, che già da diversi anni è composta esclusivamente da modelli Boeing.

Il nuovo Boeing 737 MAX 8, oltre a rispettare i più alti standard di qualità e sicurezza, offre un significativo miglioramento in termini di sostenibilità. Grazie a un’aerodinamica ottimizzata e ai due motori LEAP-1B, il velivolo può coprire fino a 3.500 miglia, aumentando così l’efficienza delle prestazioni. Inoltre, l’utilizzo di sistemi avanzati per il calcolo delle rotte più adeguate consente di ridurre i consumi di carburante fino al 20% ed evitare l’emissione di circa 3,6 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. Ciò permette alla compagnia di accelerare verso l’obiettivo di ridurre del 30% tali emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 2015″, prosegue Air Europa.

“Per quanto riguarda il comfort, il nuovo modello della famiglia 737 offre un notevole miglioramento rispetto ai concorrenti. Costruito con il 90% di materiali riciclabili e con una struttura e componenti più leggeri – come, ad esempio, i sedili – dispone di finestrini più grandi del 20%, illuminazione LED dinamica e vani bagagli di maggiore capacità per i 189 passeggeri che può trasportare”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)