Lufthansa rinnova esperienze e processi per i passeggeri a bordo per l’anno del suo anniversario

Lufthansa informa: “Il 2026 segna il centenario della fondazione della prima Lufthansa. Lufthansa coglie questo anniversario importante come un’opportunità per riprogettare radicalmente l’esperienza di bordo. FOX, acronimo di Future Onboard Experience, è destinato a ridefinire il concetto di volo sulle rotte a lungo raggio e a sottolineare l’ambizione premium di Lufthansa”.

Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines: “Solo nei prossimi dodici mesi investiremo oltre 70 milioni di euro nella nostra nuova Future Onboard Experience. Investiamo quindi in un prodotto premium di alto livello, nella soddisfazione dei nostri ospiti e nel futuro della nostra compagnia aerea. Con maggiore individualità, maggiore comfort e straordinari Lufthansa Signature Moments, stiamo costruendo su ciò che ci ha sempre caratterizzato negli ultimi 100 anni: essere un ospite attento e unico sopra le nuvole”.

“Con la modernizzazione della flotta, ad esempio con l’introduzione del Boeing 787-9 e dell’Airbus A350-900, e il lancio di successo del nuovo prodotto di bordo Allegris, Lufthansa Airlines sta già compiendo importanti passi verso il futuro. Con FOX, tutti gli elementi e i processi di servizio a bordo vengono ora rivisti, migliorando notevolmente l’intera esperienza di viaggio sui voli a lungo raggio: in Economy, Premium Economy, Business e First Class, su aeromobili con e senza Allegris. FOX è sinonimo di soddisfazione dei desideri individuali, maggiore flessibilità, comfort e premium, interazione umana e ospitalità sopra le nuvole, con l’inconfondibile carattere di Lufthansa.

Individualità: i passeggeri hanno maggiori opportunità di personalizzare la propria esperienza di volo. Questo è particolarmente evidente in Business Class. Con FOX, in futuro gli ospiti potranno scegliere il secondo pasto in modo flessibile, esattamente quando preferiscono. Questo concetto offre una selezione variegata di piatti salati e dolci, snack e pasti caldi. Ma anche l’esperienza in Economy e Premium Economy Class diventerà più personalizzata: in futuro, gli ospiti potranno scegliere tra tre opzioni pasto anziché due.

Comfort: Lufthansa darà ancora più priorità al premium. High-quality amenities, tessuti di qualità superiore e stoviglie completamente nuove in tutte e quattro le classi. Moderno e senza tempo allo stesso tempo. Perché questo non è solo funzionale: è piacevole da tenere in mano, trasmette valore e sottolinea l’esperienza premium a bordo.

Lufthansa Signature Moments: FOX è sinonimo di momenti speciali e indimenticabili che solo Lufthansa può creare. La rosa e l’esclusivo servizio al caviale in First Class o l’Avionic come drink esclusivo sono punti di forza esclusivi ed esempi dell’inconfondibile firma Lufthansa. FOX riprende questi elementi iconici del servizio e migliora ulteriormente la qualità dell’esperienza di viaggio. Per quanto riguarda la cucina, si può sperimentare in modo tangibile una triade di piatti tipici, vari e firmati Lufthansa. I passeggeri possono immergersi in diversi mondi di piacere creati da chef di alto livello. A volte con un focus sulla destinazione, a volte ispirati al luogo di partenza, sempre con un tocco di anticipazione.

Il lancio di FOX è previsto per la primavera del 2026″, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)