American Airlines e Porter Airlines annunciano una nuova partnership

American Airlines e Porter Airlines stanno collaborando riguardo una nuova codeshare partnership, per offrire ai clienti più modi per viaggiare tra Stati Uniti e Canada. A partire da oggi, i clienti possono prenotare itinerari in codeshare per i voli su aa.com o sull’app mobile di American, nonché su flyporter.com.

“Il Canada è una delle destinazioni più popolari per i viaggiatori e American è entusiasta di collaborare con Porter Airlines per offrire ai clienti più opzioni di viaggio”, ha dichiarato Anmol Bhargava, Senior Vice President of Global Alliances, American. “Questa partnership pone i clienti al centro dell’attenzione e non vediamo l’ora di offrire insieme opzioni di viaggio transfrontaliere ancora più fluide”.

American e Porter continueranno a valutare opportunità per espandere ulteriormente questa relazione attraverso destinazioni in codeshare più ampie e vantaggi fedeltà.

“Questa partnership con American Airlines offre un’alternativa davvero competitiva per i passeggeri che necessitano di più opzioni quando volano tra Canada e Stati Uniti”, ha dichiarato Edmond Eldebs, Senior Vice President anf Chief Commercial Officer, Porter Airlines. “Combinando inizialmente la crescente rete canadese di Porter con l’ampia presenza di American negli Stati Uniti e nelle southern destinations, offriamo una migliore connettività, in combinazione con l’impegno di Porter per un servizio di alta qualità. Ci impegniamo a far crescere questo aspetto con ulteriori global routing options e la futura integrazione del programma fedeltà VIPorter”.

“American applicherà il suo codice su voli selezionati operati da Porter dal Toronto Pearson International Airport (YYZ). I membri AAdvantage® che acquistano un volo in codeshare operato da Porter accumulano sia miglia AAdvantage® che Loyalty Points per i loro viaggi.

American opera più voli per YYZ di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Con oltre 25 voli giornalieri nelle ore di punta, i viaggiatori avranno a disposizione comode opzioni per scegliere il loro itinerario preferito dagli Stati Uniti verso YYZ e oltre. Oltre alle rotte domestiche in Canada, American applicherà il suo codice anche ai voli di Porter tra YYZ e Phoenix (PHX), con ulteriori voli transfrontalieri in arrivo.

Oltre a YYZ in Canada, American offre voli tutto l’anno per Calgary (YYC), Montreal (YUL) e Vancouver (YVR), oltre a un servizio stagionale per Halifax (YHZ) e Quebec City (YQB). La codeshare partnership offrirà ai viaggiatori più routing options verso le loro destinazioni preferite o l’opportunità di esplorare nuove località in Canada”, afferma American.

Destinazioni canadesi disponibili via codeshare con Porter Airlines

In vendita da subito: Edmonton (YEG), Halifax (YHZ), Ottawa (YOW), Victoria (YYJ), Winnipeg (YWG).

In vendita nelle prossime settimane: Calgary (YYC), Charlottetown (YYG), Kelowna (YLW), St. John’s (YYT), Saskatoon (YXE), Vancouver (YVR).

“Porter applicherà il suo codice su American transborder and domestic flights selezionati, offrendo ai passeggeri un accesso agevole a più destinazioni in partenza dal Canada.

Ciò include collegamenti attraverso gli hub chiave di American Airlines a Charlotte, Chicago O’Hare, Dallas Fort Worth e Philadelphia, creando itinerari fluidi che collegano la crescente rete canadese di Porter con la vasta portata di American Airlines negli Stati Uniti.

Il codice di Porter verrà inoltre inserito nel southern network di American Airlines, estendendo l’accesso a destinazioni nei Caraibi, in America Centrale e in Sud America e offrendo maggiori opzioni per viaggi di piacere e d’affari.

Ulteriori destinazioni e l’integrazione con i programmi fedeltà sono previste per le fasi future della partnership, incluso l’accumulo e il riscatto di punti su ciascuna compagnia aerea”, prosegue American

Destinazioni disponibili via codeshare con American Airlines

In vendita da subito: Charlotte (CLT), Chicago O’Hare (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Philadelphia (PHL).

In vendita nelle prossime settimane: Honolulu (HNL), Nashville (BNA), New Orleans (MSY), Portland (PDX), Sacramento (SMF), Salt Lake City (SLC), San Jose (SJC).

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)