IATA: domanda passeggeri in crescita del 4,6% ad agosto

IATA ha pubblicato i dati sulla global passenger demand per agosto 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 4,6% rispetto ad agosto 2024. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 4,5% su base annua. Il load factor ad agosto è stato pari all’86,0% (+0,1 punti percentuali rispetto ad agosto 2024), un livello record per il mese.

La domanda internazionale è aumentata del 6,6% rispetto ad agosto 2024. La capacità è aumentata del 6,5% su base annua e il load factor è stato pari all’85,8% (+0,1 punti percentuali rispetto ad agosto 2024).

La domanda domestica è aumentata dell’1,5% rispetto ad agosto 2024. La capacità è aumentata dell’1,3% su base annua. Il load factor è stato pari all’86,3% (+0,1 punti percentuali rispetto ad agosto 2024).

“La crescita della domanda di agosto su base annua del 4,6% conferma che la stagione estiva di punta del 2025 nel nord ha raggiunto un nuovo record. Inoltre, gli aerei hanno operato con più posti occupati che mai, con un load factor record dell’86%. Nonostante le incertezze economiche e le tensioni geopolitiche, il trend di crescita globale non accenna a diminuire, poiché i programmi di ottobre mostrano che le compagnie aeree stanno pianificando un aumento della capacità del 3,4%. Le compagnie aeree stanno facendo del loro meglio per soddisfare la domanda di viaggio massimizzando l’efficienza, rendendo ancora più cruciale per il settore aerospaziale risolvere le sfide della propria supply chain”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita dell’RPK internazionale ha raggiunto il 6,6% ad agosto su base annua e il load factor ha raggiunto un massimo storico. Il traffico internazionale è stato di gran lunga il principale motore di crescita, rappresentando l’87% dell’aumento netto dell’RPK globale ad agosto.

Le compagnie aeree dell’area Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 9,8% su base annua. La capacità è aumentata del 9,5% su base annua e il load factor è stato pari all’85,1% (+0,2 punti percentuali rispetto ad agosto 2024). La crescita è stata trainata dalla forte domanda di Cina e Giappone (rispettivamente +11,8% e +12%).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 5,3% su base annua. La capacità è aumentata del 5,3% su base annua e il load factor è rimasto invariato rispetto ad agosto 2024.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda dell’1,8% su base annua. La capacità è aumentata del 2,6% su base annua e il load factor si è attestato all’87,5% (-0,6 punti percentuali rispetto ad agosto 2024). Questo è stato il quarto mese consecutivo di calo anno su anno del passenger load factor internazionale per il Nord America.

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda dell’8,2% su base annua. La capacità è aumentata del 6,9% su base annua e il load factor si è attestato all’83,9% (+1,0 punti percentuali rispetto ad agosto 2024).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda del 9,0% su base annua. La capacità è aumentata del 9,3% su base annua. Il load factor è stato pari all’84,7% (-0,2 punti percentuali rispetto ad agosto 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 7,1% su base annua. La capacità è aumentata del 5,3% su base annua. Il load factor è stato pari al 79,7% (+1,3 punti percentuali rispetto ad agosto 2024).

Domestic Passenger Markets

L’RPK domestico è aumentato dell’1,5% rispetto ad agosto 2024 e ha contribuito solo per il 13% all’aumento globale dell’RPK di agosto, in calo rispetto al 25% di un anno fa. Il load factor domestico negli Stati Uniti è diminuito su base annua per l’ottavo mese consecutivo. La forte espansione in Brasile è stata favorita dagli sforzi del governo per promuovere il turismo.

(Ufficio Stampa IATA)