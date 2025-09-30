Lufthansa Technik e Cathay firmano il più grande MRO contract di sempre nella loro partnership

Con la firma del loro maintenance agreement più esteso fino ad oggi, Lufthansa Technik e Cathay Group inaugurano un nuovo capitolo nella loro partnership di lunga data.

“Nei prossimi sei anni, il fornitore leader di technical aircraft services fornirà in esclusiva Total Component Maintenance (TCM) per le flotte 747 e 777 della compagnia di bandiera di Hong Kong. I servizi per un totale di 20 Boeing 747 Freighter e 52 Boeing 777 passenger aircraft inizieranno a ottobre.

Nell’ambito del nuovo TCM agreement, Cathay beneficerà dei comprehensive “power-by-the-hour” services di Lufthansa Technik, che comprendono la riparazione e la revisione dei componenti per 72 aeromobili. Gestendo tutte le attività relative ai componenti, Lufthansa Technik garantisce elevata affidabilità e stabilità operativa per l’intera flotta della compagnia aerea. Il pacchetto di supporto, specificamente studiato per le esigenze di Cathay Pacific, offre la massima flessibilità e contribuisce a ottimizzare sia la disponibilità della flotta che l’efficienza dei costi”, afferma Lufthansa Technik.

“Cathay ha affidato a Lufthansa Technik la component maintenance per oltre un terzo della nostra flotta, segnando un traguardo significativo che sottolinea la nostra fiducia nella loro competenza tecnica”, ha dichiarato Keith Brown, Director of Engineering at Cathay. “Non vediamo l’ora di promuovere una collaborazione solida e duratura che soddisfi le esigenze della nostra flotta e le priorità operative”.

Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific at Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Essere qui oggi a Hong Kong insieme ai nostri stimati colleghi di Cathay per firmare un contratto di questa portata è davvero un momento clou dell’anno per noi. Questo accordo segna una nuova pietra miliare nella nostra partnership e dimostra la fiducia che Cathay ripone nelle nostre capacità. Siamo sinceramente grati per questa opportunità e non vediamo l’ora di espandere la nostra partnership attraverso questo maintenance support program unico e completo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)