KLM Cityhopper dà il benvenuto al 25° Embraer 195-E2

KLM informa: “Dopo aver superato con successo il test flight e la final inspection presso l’aircraft manufacturer Embraer in Brasile, il 25° Embraer 195-E2 è arrivato a Schiphol Airport. Questo segna una pietra miliare significativa nel continuo rinnovamento della European fleet di KLM Cityhopper“.

Maarten Koopmans, Managing Director of KLM Cityhopper, afferma: “Questo aereo rappresenta davvero l’ammiraglia della nostra flotta KLM Cityhopper. Consuma meno carburante ed è notevolmente più silenzioso del suo predecessore. Inoltre, i sedili ergonomici, il maggiore spazio per le gambe, le porte USB e le cappelliere più grandi offrono ai nostri passeggeri un comfort superiore. Il rinnovamento della flotta rimane una priorità fondamentale e non vediamo l’ora di affrontare i prossimi passi”.

“L’Embraer 195-E2 consuma il 15% in meno di carburante per volo ed emette il 34% in meno di CO2 per passeggero rispetto al suo predecessore più piccolo, l’Embraer 190. È anche più silenzioso del 63%, contribuendo a ridurre l’inquinamento acustico intorno agli aeroporti. Con una capacità di 136 passeggeri, l’E195-E2 è l’aereo più grande della flotta di KLM Cityhopper. KLM Cityhopper opera attualmente 61 aeromobili, servendo 80 destinazioni europee. L’ultimo arrivato entrerà in servizio a fine settembre”, prosegue KLM.

“KLM investirà sette miliardi di euro nel rinnovo della flotta nei prossimi anni. Per le rotte europee, questo include non solo l’Embraer 195-E2 operato da KLM Cityhopper, ma anche gli Airbus A320neo e A321neo, dieci dei quali sono già stati consegnati. Per i voli intercontinentali, KLM ha recentemente aggiunto nuovi Boeing 787 alla sua flotta. Il primo Airbus A350 è previsto per il 2026, seguito dall’introduzione degli A350F freighters nel 2027. Questi aerei contribuiranno inoltre in modo significativo alla riduzione delle emissioni e dei livelli di rumore”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)