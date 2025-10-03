Cirrus consegna la SR Series G7+ Fleet con Safe Return™ Emergency Autoland alla Texas Southern University

Cirrus® ha annunciato la fleet delivery di SR Series G7+ aircraft alla Texas Southern University, la prima università al mondo ad avere una flotta di velivoli dotati di Safe Return™ Emergency Autoland by Garmin®.

“La SR Series G7+ fleet integra la current SR Series G7 fleet della Texas Southern University e la recente espansione, potenziando un programma di addestramento al volo all’avanguardia e molto richiesto dai suoi studenti.

In caso di emergenza, chiunque si trovi in cabina può facilmente attivare il Safe Return Emergency Autoland premendo un pulsante per attivare il sistema e avviare un atterraggio sicuro e autonomo. Una volta attivato, il Safe Return Emergency Autoland utilizza algoritmi e sensori avanzati per raggiungere autonomamente l’aeroporto più vicino, avvisare il controllo del traffico aereo, comunicare con i passeggeri, gestire il terreno, gli ostacoli e le condizioni meteorologiche, quindi atterrare in sicurezza, fermando completamente il velivolo e spegnendo il motore”, afferma Cirrus Aircraft.

“La SR Series è il best-selling high-performance single-engine piston aircraft, con oltre 10.000 consegne e 19 milioni di ore di volo. Cirrus è nota per aver integrato sistemi di sicurezza avanzati come il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) in ogni velivolo. Ora, con il lancio della SR Series G7+, il Safe Return Emergency Autoland entra a far parte delle dotazioni di sicurezza come equipaggiamento standard su tutti i velivoli”, prosegue Cirrus Aircraft.

“Congratulazioni alla Texas Southern University e al Department of Aviation Science and Technologyper la loro nuova flotta di SR Series G7+ equipaggiata con Safe Return Emergency Autoland”, afferma Zean Nielsen, Chief Executive Officer, Cirrus. “La Texas Southern University è la prima università ad avere un velivolo avanzato dotato di solidi sistemi di sicurezza per invitare più persone a imparare a volare, formare meglio gli studenti e offrire maggiore tranquillità”.

“La Texas Southern University è una delle più grandi università pubbliche di Houston, dedicata a promuovere la leadership e l’eccellenza tra studenti provenienti da diversi contesti culturali, socioeconomici ed etnici. Offre una gamma di oltre 100 programmi di laurea triennale e magistrale in dieci college e scuole”, continua Cirrus Aircraft.

“L’acquisizione di questa nuova flotta di velivoli tecnologicamente avanzati segna un momento decisivo nella continua ascesa della Texas Southern University Aviation”, ha dichiarato il President J. W. Crawford III. “Questo investimento testimonia l’impegno della nostra istituzione verso l’eccellenza e l’innovazione e apre le porte a infinite opportunità per gli studenti attuali e futuri della Texas Southern University”.

“La Texas Southern University ha recentemente ampliato il suo campus con una nuova flight academy presso Ellington Airport. Il campus comprende un hangar di 22.000 piedi quadrati, oltre a strutture per l’addestramento al volo e aule didattiche”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Airraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)