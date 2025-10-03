Embraer annuncia la consegna di 62 velivoli nel terzo trimestre, superando il traguardo del terzo trimestre 2024

Embraer ha consegnato 62 velivoli nel terzo trimestre 2025. “Il risultato ha rappresentato un miglioramento marginale rispetto al secondo trimestre 2025 e al terzo trimestre 2024, quando erano stati consegnati rispettivamente 61 e 59 jet.

Nel terzo trimestre 2025 sono stati consegnati 20 nuovi commercial jets, di cui più della metà (11) erano modelli E195-E2, i più grandi velivoli Embraer attualmente in produzione nel segmento. Nel periodo, la Commercial Aviation business unit ha registrato performance superiori sia al secondo trimestre 2025 che al terzo trimestre 2024, che hanno registrato rispettivamente 19 e 16 consegne.

Embraer Executive Jets ha registrato 41 consegne, rispetto alle 38 unità consegnate nel secondo trimestre 2025 e alle 41 del terzo trimestre 2024. Il prodotto di punta del trimestre è stato il Phenom 300, il light jet più veloce in produzione e market leader per 13 anni consecutivi, con 20 unità consegnate”.

“In Defense & Security, l’azienda ha consegnato un’unità del suo multi-mission military transport aircraft, il KC-390 Millennium, completando il totale complessivo di 62 consegne dell’azienda nel trimestre”, prosegue Embraer.

“Le stime di Embraer riguardo le consegne per l’intero 2025 sono comprese tra 77 e 85 unità in Commercial Aviation (midpoint superiore del 10% year-over-year) e tra 145 e 155 unità in Executive Aviation (midpoint superiore del 15% year-over-year)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)