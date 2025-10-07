Cathay Pacific annuncia il ritorno del volo diretto Roma – Hong Kong per la stagione estiva 2026

Dopo il successo della ripresa dei voli a giugno di quest’anno per la stagione estiva, Cathay Pacific annuncia il ritorno dei suoi voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l’estate 2026. Il servizio stagionale sarà operativo nel 2026 dal 30 marzo al 24 ottobre, con tre frequenze settimanali: lunedì, giovedì e sabato.

La compagnia aerea di Hong Kong attualmente offre voli diretti da due importanti città italiane: Milano, con servizio giornaliero, e Roma. Questi collegamenti hanno contribuito a rafforzare i legami tra l’Italia e l’Asia, e consolidato la rete europea del gruppo Cathay.

Il Regional General Manager di Cathay per l’Europa, Brian Tsoi, ha dichiarato: “Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong a giugno, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate. Questi voli offrono ai nostri passeggeri un collegamento comodo, efficiente e di alta qualità tra la capitale italiana e il nostro hub, Hong Kong”.

I passeggeri in partenza da Roma potranno usufruire di comode coincidenze via Hong Kong per raggiungere numerose destinazioni nell’Asia-Pacifico, mentre i viaggiatori dall’Asia avranno un accesso diretto a Roma e alla bellezza dell’Italia, promuovendo lo sviluppo del turismo e dei flussi commerciali.

I voli Roma-Hong Kong saranno operati con l’Airbus A350-900 della compagnia aerea. I passeggeri potranno scegliere tra: Business Class con poltrone che si reclinano completamente per diventare veri e propri letti e accesso diretto al corridoio; Premium Economy con sedili ampi e spazio extra per le gambe; La premiata Economy Class con comfort ergonomico.

Tutte le cabine di Cathay Pacific sono dotate di un sistema di intrattenimento in volo pluripremiato e all’avanguardia, connessione Wi-Fi e un servizio di ristorazione a bordo pensato con cura.

Il programma dei voli è il seguente (tutti gli orari sono locali):

CX292 Roma (FCO) – Hong Kong (HKG) – Partenza 13:00, arrivo 06:30+1 – Lunedì, giovedì, sabato.

CX293 Hong Kong (HKG) – Roma (FCO) – Partenza 00:30, arrivo 07:35 – Lunedì, giovedì, sabato.

Il servizio stagionale Roma-Hong Kong nell’estate 2026 ribadisce l’impegno di Cathay Group nel connettere Hong Kong con il resto del mondo e nel rafforzare il suo ruolo di hub internazionale dell’aviazione.

(Ufficio Stampa Cathay Pacific – Photo Credits: Cathay Pacific)