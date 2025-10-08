Volotea annuncia i vincitori del Volotea Travel Pohoto Awards

Con oltre 8.000 foto ricevute, di cui più di 2.000 provenienti dall’Italia, si è conclusa ufficialmente la seconda edizione dei Volotea Travel Photo Awards, il concorso internazionale promosso dalla compagnia aerea Volotea per celebrare, attraverso la fotografia, il viaggio e la bellezza delle proprie destinazioni.

“Tra gli scatti ricevuti, numerose le città italiane protagoniste – da Venezia a Napoli, passando per Firenze e Olbia – a conferma del fascino autentico del Belpaese. Dopo un’attenta selezione, la giuria di esperti ha decretato i vincitori delle due categorie in gara, Professionisti e Amatori.

Nella categoria Professionisti, dedicata a fotografi di professione, il riconoscimento più alto è andato all’italiana Rachele Cason, con la fotografia “Nel silenzio del tramonto”, realizzata a Santorini. L’immagine cattura un momento di raccoglimento, in cui un uomo, dopo aver suonato le campane, si siede a contemplare il paesaggio: un racconto intimo di luce, silenzio e gesti senza tempo. Rachele Cason si è aggiudicata un anno di voli gratuiti operati da Volotea, un soggiorno di 3 notti in una destinazione Volotea e una fotocamera professionale Fujifilm“, afferma Volotea.

“Ho scoperto il concorso quasi per caso. Spesso, presi dalla fretta o dai mille impegni, lasciamo scorrere davanti a noi tante possibilità senza afferrarle. Questa volta, invece, ho scelto di fermarmi e dire ‘perché no?’. Credo che proprio nei piccoli slanci si nascondano le occasioni più significative”, ha raccontato Rachele Cason, vincitrice nella categoria Professionisti dei Volotea Travel Photo Awards. “Quella sera, il tramonto di Santorini era magnifico. Mentre scattavo in ogni direzione, lo sguardo tornava sempre lì, su quell’uomo seduto. Probabilmente ogni giorno compie lo stesso gesto, rivolto allo stesso panorama mozzafiato – eppure sembrava rimanerne affascinato ogni volta allo stesso modo. Mi ha fatto riflettere su quanto spesso non ci soffermiamo davvero a sentire la bellezza che ci circonda. A volte basta poco: scegliere di fermarsi, guardare, vivere con attenzione ciò che di solito diamo per scontato”.

“Nella categoria Amatori, aperta a tutti gli appassionati di fotografia, il primo premio è stato assegnato alla francese Clarisse Dupuis, con lo scatto “Le vent dans tes cheveux défaits”. Un’immagine intensa, scattata a Lanzarote, che racconta la forza della natura e lo sguardo curioso con cui i più piccoli vivono l’esperienza del viaggio. Clarisse Dupuis si è aggiudicata 1.000 euro in voli Volotea, una fotocamera digitale Fujifilm e uno zaino TropicFeel.

Oltre alle due vincitrici, sono stati premiati anche i cinque finalisti per categoria, che hanno ricevuto ciascuno un voucher per volare con Volotea, dal valore di 250€ per la categoria Professionisti e da 150€ per gli Amatori“, prosegue Volotea.

“La fotografia è uno specchio che riflette emozioni, esperienze e scorci inaspettati. Con Volotea Travel Photo Awards vogliamo dare voce alla creatività dei nostri passeggeri e celebrare la bellezza autentica delle destinazioni che colleghiamo. La straordinaria qualità degli scatti ricevuti dimostra che il viaggio, oggi più che mai, è un potente motore di ispirazione”, ha dichiarato Sandra Rikic, Direttrice della Comunicazione di Volotea. “Un sentito grazie va a tutti i partecipanti, in particolare alle due vincitrici e ai finalisti, per aver condiviso con noi la loro visione così personale e intensa”.

“A valutare le migliaia di immagini ricevute, una giuria internazionale composta da esperti del settore della fotografia e del viaggio. Tra i membri: Chiara Goia, fotografa documentarista e collaboratrice di National Geographic; Julien Fabro, fotografo e filmmaker specializzato in viaggi avventura; Mònica Figueras Domènech, nota per il suo stile fotografico contemporaneo; Dominique Bovet, Direttore editoriale di Lonely Planet Francia; e Sandra Rikic, Direttrice della Comunicazione di Volotea. Una selezione attenta e appassionata, che ha premiato autenticità, emozione e originalità nel racconto visivo del viaggio.

Per maggiori informazioni su vincitori e finalisti: https://travelphotoawards.volotea.com/it“, conclude Volotea.

