Air Transat presenta i voli estivi 2026 tra Italia e Canada

Air Transat amplia la propria offerta tra Italia e Canada per l’estate 2026, con 18 voli settimanali da Roma, Venezia e Lamezia Terme verso Montréal e Toronto.

Dal 17 aprile 2026 partiranno i collegamenti Roma–Toronto (sei voli a settimana, giornalieri dal 23 luglio) e Roma–Montréal (cinque a settimana, giornalieri dal 19 giugno).

Dal 2 maggio Venezia sarà collegata a Toronto tre volte a settimana, mentre dal 25 giugno al 1° ottobre un volo settimanale unirà Lamezia e Toronto, unico collegamento no-stop dalla Calabria al Canada.

Sono inoltre previsti voli in connessione da Roma per Lima e Cancún via Toronto o Montréal, con possibilità di stopover a pagamento.

I voli intercontinentali, operati con Airbus A330-200/300, offrono due classi di servizio (Economy e Club Class), con pasti e bagaglio a mano sempre inclusi.

Air Transat è stata eletta nel 2025 Migliore Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo agli Skytrax World Airline Awards.