Embraer ritorna a ADEX 2025 con il suo Defense & Security portfolio

Embraer tornerà a Seoul ADEX 2025 dal 20 al 24 ottobre per presentare il suo portfolio di difesa e sicurezza, tra cui il C-390 Millennium, presso lo stand 7-16. I prodotti e le soluzioni di Embraer Defense & Security sono presenti in oltre 60 paesi e le sue soluzioni spaziano nei settori aereo, terrestre, marittimo e spaziale.

“La nostra presenza ad ADEX riflette il nostro forte impegno nei confronti dell’industria della difesa coreana”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “I velivoli C-390 per la Corea del Sud stanno procedendo come previsto e apprezziamo la stretta collaborazione che abbiamo con DAPA, ROKAF e i nostri fornitori coreani su questo progetto”.

“Nel 2023, la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) della Corea del Sud ha selezionato il C-390 Millennium per la sua gara d’appalto pubblica per Large Transport Aircraft (LTA-II), fornendo alla Republic of Korea Air Force (ROKAF) nuovi military transport aircraft. Il velivolo C-390 Millennium sarà configurato appositamente per soddisfare i requisiti della ROKAF, insieme a servizi e supporto completi, tra cui addestramento, attrezzature di supporto a terra e pezzi di ricambio.

Questo accordo prevede un solido programma di cooperazione industriale, con componenti significativi del C-390 prodotti in Corea del Sud dai partner aerospaziali locali ASTG, EMK e Kencoa Aerospace, rafforzando le capacità della base industriale di difesa sudcoreana e i legami aerospaziali tra Corea e Brasile.

Il mese scorso, Embraer e la Korea Trade-Investment Promotion Agency KOTRA hanno organizzato un roadshow di una settimana a Sacheon e Busan, che ha incluso visite e seminari volti a identificare aree di ulteriore collaborazione tra Embraer e le aziende coreane.

Embraer dispone di una supply chain globale e collabora con aziende coreane sin dal lancio del suo E-Jets E2 commercial aircraft program nel 2013. Il South Korea Flight Inspection Center opera anche l’Embraer Praetor 600 dal 2024, una piattaforma aeronautica rinomata per le sue eccezionali prestazioni e versatilità”, afferma Embraer.

“L’interesse internazionale per il C-390 Millennium è in crescita: oltre alla Corea del Sud, il velivolo è stato selezionato da altre 10 Forze Aeree in tutto il mondo. La Portuguese Air Force, già operatore del C-390, ha recentemente firmato un accordo per l’acquisizione di un sesto C-390 Millennium e l’inclusione di dieci nuove opzioni di acquisto per potenziali acquisizioni da parte di future nazioni partner”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)