Etihad conclude una settimana senza precedenti di lanci di nuove rotte

Etihad informa: “Etihad Airways ha concluso una settimana storica di crescita globale con il lancio di successo dei voli per Krabi, in Thailandia, celebrando quattro nuove rotte in una settimana, tra cui Sumatra (Medan, Indonesia), Phnom Penh (Cambogia) e Addis Abeba (Etiopia). I voli inaugurali verso tutte e quattro le nuove destinazioni hanno registrato il tutto esaurito, a dimostrazione della forte domanda per le nuove rotte e del successo della compagnia aerea nel perseguire i suoi ambiziosi piani di crescita.

Questo traguardo segna un periodo eccezionale di espansione della rete per la compagnia, che continua ad accelerare la sua connettività globale e a rafforzare la sua posizione di vettore leader nella regione. Etihad Airways ha annunciato 31 nuove destinazioni negli ultimi 12 mesi, con la recente notizia del lancio di Kabul a dicembre e di Damasco, Palma di Maiorca e Zanzibar, che inizieranno a operare nella prima metà del 2026″.

“Questa è stata una settimana straordinaria per Etihad, che ha introdotto quattro nuove città dinamiche sulla sua mappa globale, a dimostrazione della nostra visione in azione”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Siamo qui per connettere persone, culture ed economie. Con il lancio di quattro nuove rotte in quattro paesi diversi in una sola settimana, dimostriamo come Etihad stia diventando più agile, più ambiziosa e più accessibile. Il lancio di queste nuove rotte dimostra come i nostri investimenti strategici in aeromobili moderni come l’A321LR ci consentano di crescere rapidamente ed efficientemente, supportandoci nella nostra missione di raggiungere oltre 125 destinazioni entro il 2030, superando i confini di ciò che le persone pensavano possibile”.

“L’aggiunta del nuovo Airbus A321LR di Etihad alla sua flotta giovane ma in crescita ha facilitato questa rapida espansione della rete, aprendo le porte a mercati interessanti e poco serviti in tutta l’Asia e rafforzando ulteriormente l’ambiziosa strategia di crescita di Etihad. I tre voli nel Sud-Est asiatico (Sumatra, Phnom Penh e Krabi) sono tutti operati da questo moderno aeromobile a basso consumo di carburante, che offre una maggiore flessibilità per servire i mercati emergenti con la giusta capacità e il servizio esclusivo della compagnia aerea.

Il nuovo Airbus A321LR di Etihad porta sulle rotte le cabine premium e la straordinaria ospitalità di Etihad. L’A321LR presenta una configurazione a tre cabine, tra cui le prime narrowbody First Suites di Etihad“, prosegue Etihad.

“Tutte e quattro le rotte appena lanciate sono destinazioni idonee per l’Extraordinary Challenge della compagnia aerea, che sfida i membri Etihad Guest a essere i primi a visitare cinque, dieci e quindici delle nuove destinazioni della compagnia aerea, per vincere fino a cinque milioni di Etihad Guest Miles. La sfida durerà fino al 25 maggio 2026 ed è aperta sia ai nuovi membri Etihad Guest che a quelli già esistenti, offrendo a tutti la possibilità di vincere. I membri possono registrarsi su etihad.com/extraordinary per partecipare e monitorare i propri progressi”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)