TrueNoord ordina 20 Embraer E195-E2 e si assicura i diritti di acquisto per un massimo di 30 aerei aggiuntivi

TrueNoord, società specializzata nel leasing di aeromobili regionali, ha firmato un ordine fermo con Embraer per l’acquisizione di venti velivoli E195-E2 nuovi di fabbrica. L’accordo include anche i diritti di acquisto per un massimo di venti nuovi E195-E2 aggiuntivi e un massimo di dieci nuovi E175-E1. Al prezzo di listino, l’ordine fermo ha un valore di 1,8 miliardi di dollari.

“Questo accordo storico rappresenta il primo ordine diretto di TrueNoord con un produttore di aeromobili, una pietra miliare nel percorso dell’azienda”, commenta Anne-Bart Tieleman, CEO di TrueNoord. “Segna un importante passo avanti nella nostra continua crescita come piattaforma di leasing globale, sottolineando il nostro impegno a investire in jet regionali di nuova generazione a basso consumo di carburante. Gli Embraer E-Jet combinano efficienza, flessibilità e prestazioni, rendendoli ideali per i clienti TrueNoord in tutto il mondo. La partnership con Embraer consente all’azienda di rafforzare ulteriormente la propria offerta e di supportare le compagnie aeree con aeromobili che offrono vantaggi economici e ambientali superiori”.

Arjan Meijer, CEO, Embraer Commercial Aviation, commenta: “Questo primo ordine diretto da TrueNoord è una forte conferma delle capacità e del successo della famiglia E2 sul mercato, nonché una testimonianza della fiducia e della collaborazione tra i nostri team. L’E195-E2 offre prestazioni ed efficienza eccezionali, rendendolo la scelta ideale per lessors e operatori che desiderano garantire il futuro delle proprie flotte. Questo accordo invia anche un forte segnale al mercato, rafforzando lo slancio dei next-generation small narrowbody aircraft e la crescente domanda di velivoli sostenibili e di dimensioni adeguate”.

