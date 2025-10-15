Emirates e AC Milan rinnovano la loro partnership storica

Emirates e l’AC Milan annunciano il rinnovo della loro iconica partnership. Questo accordo rafforza una delle collaborazioni più lunghe e di maggior successo nel mondo del calcio, con Emirates che continuerà a essere Principal Partner, Official Airline Partner e Official Men’s Jersey Partner del prestigioso club italiano.

“Come parte dell’accordo, il celebre logo “Fly Better” di Emirates continuerà a campeggiare sulla parte davanti delle maglie della Prima Squadra maschile dell’AC Milan in tutte le principali partite, tra cui quelle in Serie A e Coppa Italia, le competizioni UEFA e FIFA, e nelle amichevoli internazionali. Il logo di Emirates sarà anche sulle maglie dei giovani giocatori delle scuole calcio rossonere, rafforzando una partnership che punta non solo all’eccellenza sportiva, ma anche a far crescere nuovi talenti, dai settori giovanili fino al palcoscenico mondiale.

Emirates beneficerà anche di ampi diritti di branding e attivazione, come la presenza del proprio marchio sui display LED allo stadio e nei centri di allenamento per tutte le partite in casa, oltre che contenuti digitali esclusivi, esperienze di coinvolgimento per i tifosi e servizi di ospitalità premium. Per rafforzare ulteriormente il legame tra la compagnia aerea e il Club, il rinnovo della partnership include anche iniziative speciali per coinvolgere i tifosi, come “watch party” organizzati in diverse città del mondo”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con l’AC Milan. Questa collaborazione, fondata su valori condivisi e su un impegno comune verso l’eccellenza, ha dato vita a esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nostro legame profondo con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre prosegue il nostro impegno nel continuare a collegare Milano e altre città italiane con il mondo attraverso Dubai, avvicinando al contempo i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti”.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer dell’AC Milan, ha aggiunto: “Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio, un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco”.

“Questo rinnovo conferma Emirates come leader mondiale nelle sponsorizzazioni sportive e l’AC Milan come il club italiano con più tifosi in tutto il mondo. Insieme, questi due marchi iconici continueranno a offrire esperienze uniche ai tifosi in Italia e nel mondo, creando sinergie tra il mondo dell’aviazione e lo sport.

Emirates ha iniziato a sponsorizzare l’AC Milan a settembre 2007. Nel 2008, la partnership è stata elevata a “Top Institutional Sponsor”, e la compagnia aerea è diventata sponsor ufficiale di maglia nella stagione 2010/2011. L’anno scorso, per i 125 anni dell’AC Milan, Emirates ha presentato una livrea personalizzata dell’A380, decorata con i colori e lo stemma ufficiale del club, simbolo della solidità di questa collaborazione. L’AC Milan ha inoltre aperto un nuovo ufficio a Dubai, che farà da hub strategico per far crescere le attività commerciali e di comunicazione del Club nella zona.

Emirates, grazie al suo impegno continuo nel calcio, continua a connettersi con i tifosi di tutto il mondo, stringendo partnership prestigiose con i migliori club e i tornei più importanti. Il logo “Fly Better” compare orgogliosamente sulle maglie di club europei di primo piano come Real Madrid, Arsenal FC, Benfica SL e Olympique Lyonnais. Di recente, la compagnia ha ampliato il proprio portfolio calcistico con una nuova partnership con il FC Bayern Monaco, diventando Platinum Partner della Prima Squadra tedesca dalla stagione 2025-26 fino al 2031-32. Emirates è anche Title Partner della FA Cup da quasi un decennio, con il torneo ufficialmente denominato The Emirates FA Cup. Negli Emirati Arabi Uniti, Emirates continua a sostenere la UAE Pro League, e il logo della compagnia apparirà sulla manica e sul retro delle maglie da allenamento dell’Al Ain FC per tutta la stagione 2025/2026″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)