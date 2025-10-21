Airbus e Atitech firmano un accordo di collaborazione per i servizi di manutenzione degli aeromobili militari

Airbus Defence and Space e l’italiana Atitech hanno firmato un General Terms Agreement (GTA) che istituisce un quadro di collaborazione strategica per la fornitura di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) sugli aeromobili militari di Airbus.

“Questo accordo rafforza l’obiettivo di Airbus Defence and Space di consolidare la catena di fornitura dei servizi all’interno dell’ecosistema della difesa europea, in un contesto di incertezza geopolitica. L’impegno verso la collaborazione industriale mira a garantire la disponibilità operativa a lungo termine delle flotte dei clienti Airbus.

L’accordo è stato siglato da Felipe Steinmetz, Head of Commodity and Project Supply Manager Services di Airbus Defence and Space, e da Gianni Lettieri, Presidente e CEO di Atitech, durante la conferenza MRO Europe che si è tenuta la scorsa settimana a Londra“, afferma il comunicato.

“Nell’ambito di questo nuovo accordo strategico, Atitech, che già fornisce servizi MRO per gli aeromobili commerciali Airbus dalle proprie basi di Napoli e Roma, estenderà ora la propria competenza anche al settore militare”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)