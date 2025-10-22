Lufthansa battezza il nuovo Boeing 787-9 con il nome “Frankfurt am Main”

Lufthansa informa: “‘Many happy landings’: l’Hesse Minister President, Boris Rhein, ha inaugurato oggi a Frankfurt Airport un nuovo Boeing 787-9 “Frankfurt am Main”. Il “Dreamliner” è il primo aereo a lungo raggio di Lufthansa presso il suo hub d’origine in Assia a essere dotato del nuovo Allegris cabin concept. I passeggeri potranno contare su un comfort notevolmente migliorato in tutte le classi di viaggio, con sedute innovative, materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia”.

Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Questo Boeing 787-9 rappresenta un’altra pietra miliare nel nostro costante percorso di modernizzazione della flotta. Sono lieto di poter ora offrire Allegris anche agli ospiti del nostro hub più grande. Il nuovo “Frankfurt am Main” non solo porta il nome della sua casa nel mondo, ma rappresenta anche miliardi di investimenti nell’esperienza premium presso l’hub di Francoforte”.

Boris Rhein, Minister President of Hesse, ha dichiarato: “Lufthansa, uno dei maggiori datori di lavoro dell’Assia, è un importante motore economico. È una delle principali compagnie aeree internazionali e crea ponti tra persone provenienti da tutto il mondo. Il rapporto tra l’Assia e Lufthansa è particolarmente forte e basato sulla fiducia e sulla partnership. Sono quindi più che onorato di avere il privilegio di battezzare un aereo per la seconda volta con il nome ‘Frankfurt am Main’. È una meravigliosa tradizione che gli aerei Lufthansa portino i nomi di città e regioni, diventando ambasciatori di volo in tutto il mondo”.

“Lufthansa Group prevede di aggiungere 100 nuovi e moderni aerei a lungo raggio entro il 2030. Circa la metà di questi sarà basata presso l’hub di Francoforte. Gli aerei di ultima generazione sono significativamente più silenziosi e più rispettosi dell’ambiente. Ad esempio, un moderno 787-9 “Dreamliner” consuma in media solo circa 2,5 litri di cherosene per passeggero e 100 chilometri di volo. Ciò riduce le emissioni di CO2 di circa il 25% rispetto ai modelli precedenti.

Il “Frankfurt am Main”, con registrazione D-ABPF, vola regolarmente tra l’hub principale e Toronto dal 9 ottobre 2025. Con l’ampliamento della flotta, ulteriori destinazioni saranno aggiunte al winter flight schedule: sono previste Rio de Janeiro, Bogotà, Hyderabad e Austin“, prosegue Lufthansa.

“Frankfurt am Main e Lufthansa hanno una partnership ufficiale da 65 anni. Il D-ABPF è già il settimo aereo a portare questo nome, incluso il primo Airbus A380 di Lufthansa. Lufthansa diede per la prima volta il nome “Frankfurt” a un aereo nel 1960, con l’arrivo del primo Boeing 707 della compagnia aerea”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)