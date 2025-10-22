Qatar Airways inaugura i voli verso The Red Sea

Qatar Airways inaugura oggi tre voli settimanali diretti per il Red Sea International Airport (RSI), operati da daa International, nel Kingdom of Saudi Arabia, dall’Hamad International Airport (DOH).

“The Red Sea è la dodicesima destinazione in Arabia Saudita servita da Qatar Airways, dopo Abha, Al-Ula, Dammam, Jeddah, Medina, NEOM, Qassim, Riyadh, Tabuk, Taif e Yanbu. Questa espansione rafforza la posizione di Qatar Airways nel mercato saudita e dimostra l’impegno a lungo termine della compagnia aerea nel migliorare la connettività in tutto il Regno.

L’RSI service si aggiunge alla rete globale della compagnia aerea, che conta oltre 170 destinazioni, offrendo collegamenti senza interruzioni per viaggiatori provenienti da sei continenti, tra cui Africa, Asia, Americhe ed Europa, verso la costa occidentale del Regno, passando per Doha“, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways siamo orgogliosi di espandere la nostra rete globale di oltre 170 destinazioni con l’inaugurazione del servizio per The Red Sea. L’importanza del mercato saudita e il nostro impegno nei suoi confronti sono dimostrati dalla crescente portata dei nostri servizi nel Regno. Questa nuova rotta, a testimonianza degli stretti legami tra i due Paesi, offre ai viaggiatori un accesso agevole e di livello mondiale a una delle destinazioni emergenti del Medio Oriente, a bordo della migliore compagnia aerea al mondo”.

L’RSG Group Chief Executive Officer, Mr. John Pagano, ha dichiarato: “Dare il benvenuto a Qatar Airways al Red Sea International Airport è un passo fondamentale per offrire a un numero sempre maggiore di viaggiatori da tutto il mondo un facile accesso alla destinazione”.

Il Red Sea International Airport CEO, Mr. Andrew Tyler-Smith, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla nostra seconda rotta internazionale per Red Sea International Airport, un collegamento da Doha a The Red Sea con Qatar Airways. Questo nuovo servizio introduce un gateway efficiente verso un’ampia gamma di destinazioni europee, aprendo per la prima volta un accesso cruciale a mercati chiave. Mentre continuiamo ad ampliare il nostro portfolio di compagnie aeree, ogni nuova rotta rafforza il nostro ruolo di hub strategico per il turismo. Non vediamo l’ora di accogliere sempre più viaggiatori da tutto il mondo per godere del lusso senza pari della destinazione”.

“The Red Sea è una destinazione pionieristica sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita, che invita gli ospiti a scoprire un luogo di straordinaria bellezza naturale.

Situato sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita, tra le città di Umluj e Al Wajh, The Red Sea è una delle destinazioni turistiche emergenti che comprende oltre 90 isole incontaminate, acque circondate da coralli, ampi paesaggi desertici, catene montuose vulcaniche e uno dei più grandi sistemi di barriera corallina del mondo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)