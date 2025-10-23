Airbus prevede una crescita del 45% della world freighter fleet entro il 2044

L’Airbus 2025 Cargo Global Market Forecast (GMF) per il 2025 indica che la dedicated freighter aircraft aumenterà a 3.420 unità nei prossimi 20 anni, con un incremento del 45%.

“Questa flotta sarà composta da 815 aerei cargo esistenti e 2.605 aerei aggiuntivi. Di questi 2.605 aerei cargo aggiuntivi, 1.530 saranno sostituzioni e 1.075 destinati alla crescita. I 2.605 aerei aggiuntivi saranno suddivisi tra 1.120 small aircraft, 855 mid-size widebodies, 630 large widebodies. Complessivamente, dei 2.605 additional freighters, 1.670 saranno convertiti da aerei passeggeri e 935 saranno aerei cargo di nuova costruzione.

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) mondiale e il commercio rimangono i principali motori dell’air cargo. Con un CAGR previsto a lungo termine del 2,7%, Airbus prevede che l’air cargo crescerà a un tasso del 3,3% annuo nei prossimi 20 anni, quasi raddoppiando i cargo volumes nei prossimi due decenni. Airbus prevede una crescita significativa dell’air cargo, poiché si è dimostrato essenziale non solo per sostenere le economie, ma anche per collegare le comunità remote, trasportare beni essenziali e sanitari e consentire lo sviluppo delle imprese locali nei paesi emergenti”, afferma Airbus.

“Dopo la rapida crescita della flotta cargo durante la pandemia, alimentata dall’aumento delle conversioni di aerei passeggeri in aerei cargo e dal minimum retirement dei cargo di precedente generazione, Airbus prevede che in futuro gran parte di questi vecchi aerei cargo abbandonerà la flotta e sarà sostituita da aerei cargo più nuovi e più efficienti in termini di consumo di carburante, come l’A350F o le A320/A321 and A330 Passenger-to-Freighter (P2F) conversions”, prosegue Airbus.

“Airbus prevede inoltre rotte commerciali, e quindi una diversificazione dei flussi di trasporto merci, con l’aumento dei centri industriali nella regione Asia-Pacifico. Allo stesso modo, le previsioni demografiche e del PIL indicano che nuovi paesi come Brasile, Indonesia o Vietnam emergeranno come importanti economie di consumo nei prossimi decenni. Ciò darà inizio a un graduale cambiamento nella geografia del trasporto aereo merci e nella mappa globale del trasporto aereo merci.

Del fabbisogno totale di 2.605 consegne di aerei cargo nei prossimi 20 anni, l’Asia-Pacifico e il Nord America rappresenteranno quasi due terzi della domanda, richiedendo rispettivamente 850 e 920 aeromobili”, conclude Airbus.

