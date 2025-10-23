Il nuovo video di Singapore Airlines celebra il mosaico culturale di Singapore

Singapore Airlines (SIA) ha presentato il suo nuovo video sulla sicurezza a bordo, un filmato che illustra in modo creativo le informazioni essenziali sulla sicurezza mentre accompagna i passeggeri in un viaggio alla scoperta delle vivaci comunità, dei diversi quartieri e dei luoghi simbolo di Singapore.

“Realizzato in collaborazione con Singapore Tourism Board (STB), il video mostra il personale di bordo mentre visita i luoghi più iconici della città, tra cui l’Esplanade, i Gardens by the Bay, Sentosa, Lau Pa Sat e i Jurong Lake Gardens. Il personale interagisce con comunità locali, tra cui una compagnia di lion dance, artisti Kolam, praticanti di Silat e membri di una squadra di acquagym, che aiutano a dimostrare le procedure di sicurezza in volo.

Il video combina riprese reali con effetti acquerello, invitando gli spettatori a scoprire il ricco patrimonio multiculturale e la scena artistica di Singapore. Il trattamento del video trae ispirazione dal vivace panorama artistico di Singapore, che si riflette nei murales iconici sparsi per tutta la città che ne illustrano la storia e la cultura”, afferma Singapore Airlines.

Vinod Kannan, Senior Vice President Sales and Marketing di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Questo video presenta in modo creativo informazioni fondamentali sulla sicurezza, mostrando al contempo le diverse culture, i luoghi e le vivaci comunità di Singapore. La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta, motivo per cui ogni scena è stata attentamente studiata per rafforzare i messaggi essenziali. Ci auguriamo che il video coinvolga i cittadini e i residenti di Singapore, evocando un senso di familiarità ogni volta che lo guardano a bordo, e che allo stesso tempo offra ai visitatori un irresistibile assaggio del nostro splendido Stato e delle sue innumerevoli attrazioni”.

Kenneth Lim, Assistant Chief Executive, Marketing Group, Singapore Tourism Board, ha dichiarato: “Il nuovo video sulla sicurezza in volo di Singapore Airlines celebra la ricchezza culturale di Singapore. Questa partnership strategica ci consente di mostrare il carattere distintivo di Singapore a milioni di viaggiatori in tutto il mondo, rafforzando il nostro ruolo di meta privilegiata sia per i viaggi d’affari che per il tempo libero”.

“Il nuovo video sulla sicurezza in volo può essere visualizzato sul sito web di SIA e sui canali Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok e YouTube e sarà proiettato progressivamente su tutti i voli SIA a partire dalla fine di ottobre 2025″, conclude Singapore Airlines.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)