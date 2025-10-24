British Airways lancia una nuova gamma di Business Class amenity kits a London Gatwick

British Airways ha lanciato nuovi amenity kits per la sua Club World (long-haul business class) cabin a London Gatwick, nell’ambito di una nuova partnership con anatome, specialista britannico del benessere di lusso.

“Gli amenity kits saranno offerti ai clienti in viaggio con Club World da Gatwick a partire dal 26 ottobre 2025. La gamma comprenderà quattro design unici e audaci, realizzati da artisti britannici, che i clienti potranno collezionare, in linea con il continuo impegno della compagnia aerea nel promuovere il brand e l’esperienza del cliente, celebrando l’originalità, la creatività e il relax britannici a 35.000 piedi di altezza.

L’amenity kit include una crema idratante personalizzata da 10 ml e un balsamo multiuso da 3 ml di anatome, prodotti appositamente per British Airways, oltre a tappi per le orecchie, un kit per l’igiene dentale, una mascherina per gli occhi e calzini. Esclusiva e in edizione limitata, la gamma di pochette da viaggio è destinata a diventare immediatamente ricercata e utilizzata ripetutamente dai clienti”, afferma British Airways.

Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “In British Airways siamo sempre alla ricerca di innovazioni per i nostri clienti e, come il nostro nuovo global lounge concept e le cabine, le nostre campagne di marketing e i safety video, ci siamo prefissati di indicare una nuova direzione, creando qualcosa di audace e originale, moderno e inaspettato che sorprendesse e deliziasse i nostri clienti. Siamo certi di aver raggiunto questo obiettivo grazie a questa collaborazione con eccezionali talenti britannici e ai prodotti per il benessere di anatome. I kits sono stati progettati per essere utilizzati durante e dopo il volo. Sono ideali per essere riutilizzati, sia come pochette da viaggio che come borsa da viaggio per tutti i giorni. Abbiamo collaborato con anatome per selezionare prodotti che siano allo stesso tempo ultra-idratanti e rilassanti e non vediamo l’ora di condividerli con i nostri clienti a bordo”.

“I nuovi prodotti anatome di British Airways sono stati realizzati con imballaggi in alluminio riciclabile, eliminando 26,5 tonnellate di plastica monouso ogni anno. Le borse sono realizzate in tessuto completamente riciclato, mentre i calzini sono realizzati in poliestere riciclato, i kit per l’igiene dentale e i tappi per le orecchie sono confezionati in carta, con spazzolini da denti in bambù inclusi”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)