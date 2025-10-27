ACI World: nuove global guidelines per airport development concession agreements

ACI World informa: “In un contesto di crescita record del traffico aereo, Airports Council International (ACI) World e ACI America Latina e Caraibi (LAC) hanno pubblicato oggi l’‘Airport Development Concessions Agreements: Global Approaches and Guidelines for Public-Private Partnerships (PPPs)’. La risorsa fornisce indicazioni chiare e pratiche su come strutturare e implementare il coinvolgimento del settore privato negli aeroporti per concessionari, investitori, finanziatori, consulenti, governi e finanziatori.

Oggi, oltre 850 aeroporti in oltre 90 paesi prevedono la partecipazione del settore privato e gli investimenti continuano a crescere, con 132 transazioni in varie fasi della pipeline globale a gennaio 2025. La concessione di airport assets è diventata sempre più un modello ampiamente utilizzato per finanziare infrastrutture a lungo termine e apportare importanti miglioramenti operativi nella maggior parte delle regioni, sottolineando la necessità di linee guida chiare e informate a livello globale”.

“Gli aeroporti sono vitali per la connettività, il commercio e lo sviluppo sociale ed economico e, con la crescita della domanda, i governi si trovano ad affrontare reali vincoli fiscali per fornire le infrastrutture necessarie, efficienti e sostenibili per soddisfare tale domanda”, ha affermato Justin Erbacci, ACI World Director General. “Public-private partnerships e concessioni ben strutturate possono mobilitare investimenti, migliorare l’efficienza e realizzare infrastrutture di livello mondiale, tutelando al contempo l’interesse pubblico. ACI rimane neutrale sulle scelte di proprietà; ciò che conta è una governance trasparente, un’allocazione equilibrata del rischio e un valore a lungo termine per i passeggeri e le comunità”.

“Queste linee guida si basano su decenni di esperienza nella nostra regione e oltre”, ha affermato l’ACI Latin America and the Caribbean Director General, Dr. Rafael Echevarne. “Offrono a governi e investitori un quadro chiaro e pratico per strutturare partnership aeroportuali trasparenti, resilienti e focalizzate sul valore a lungo termine per i passeggeri, le comunità e le economie”.

“Il lancio odierno ha avuto luogo in occasione della 2025 ACI North America (ACI-NA) & ACI World Annual General Assembly, Conference and Exhibition in Toronto, ospitata da Toronto Pearson International Airport, con il Billy Bishop Toronto City come supporting host. Con oltre 2.300 delegati, l’evento è il più importante raduno mondiale di leader aeroportuali e fornisce la piattaforma per presentare la pubblicazione”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)