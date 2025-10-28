La Turchia ordina 20 Eurofighter Typhoon

Eurofighter informa: “Eurofighter Jagdflugzeug GmbH è orgogliosa di dare il benvenuto alla Republic of Türkiye come nuovo membro dell’Eurofighter programme, a seguito dell’annuncio odierno dell’acquisizione da parte del Paese di 20 Eurofighter Typhoon.
Questo importante passo segna l’ingresso della Turchia come nazione partner nella Eurofighter community, la decima nazione a operare il Typhoon, il multi-role combat aircraft più avanzato d’Europa”.
“Siamo lieti di dare il benvenuto alla Republic of Türkiye nell’Eurofighter programme e non vediamo l’ora di supportare la Turkish Air Force nella consegna del nostro world-class weapon system”, afferma Jorge Tamarit-Degenhardt, Chief Executive Officer of Eurofighter.
Jorge Tamarit-Degenhardt ha proseguito: “Come membro orgoglioso della Eurofighter family, la Turchia si unirà alle nostre quattro core nations e alle cinque partner nations nella collaborazione per proteggere i nostri cieli e rafforzare la sicurezza in tutta Europa”.
“Questa nuova partnership rafforza ulteriormente il ruolo del programma Eurofighter come spina dorsale della difesa aerea europea. Fa seguito a una serie di recenti ordini da parte di tre delle quattro core Eurofighter nations: Germania (20 jets), Spagna (25 jets) e Italia (fino a 24 jets).
In tutta Europa, il programma Eurofighter supporta oltre 100.000 posti di lavoro qualificati in oltre 400 aziende, promuovendo innovazione, collaborazione e capacità industriale a lungo termine. In quanto più grande defence programme europeo, Eurofighter continua a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza, sostenendo al contempo la sua base industriale di difesa per le generazioni future”, conclude Eurofighter.
(Ufficio Stampa Eurofighter – Photo Credits: Md80.it)