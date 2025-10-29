Boeing comunica i risultati del terzo trimestre 2025

Boeing informa: “The Boeing Company ha registrato un fatturato di 23,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre, riflettendo il miglioramento delle prestazioni operative e un maggiore volume di consegne commerciali. La perdita per azione GAAP di (7,14 dollari) e la perdita core per azione (non-GAAP) di (7,47 dollari) riflettono principalmente un onere ante imposte di 4,9 miliardi di dollari sul programma 777X, che ha aumentato la perdita per azione di 6,45 dollari. La società ha registrato un operating cash flow di 1,1 miliardi di dollari e un free cash flow (non-GAAP) di 0,2 miliardi di dollari. Il total company backlog dell’azienda a fine trimestre era di 636 miliardi di dollari”.

“Con un’attenzione costante alla sicurezza e alla qualità, abbiamo raggiunto traguardi importanti nella nostra ripresa, generando un positive free cash flow nel trimestre e concordando congiuntamente con la FAA a ottobre di aumentare la produzione del 737 a 42 al mese”, ha dichiarato Kelly Ortberg, Boeing president and chief executive officer. “Sebbene siamo delusi dal 777X schedule delay, l’aereo continua a comportarsi bene nei test di volo e restiamo concentrati sul lavoro futuro per completare i nostri programmi di sviluppo e stabilizzare le nostre operazioni, al fine di ripristinare pienamente le prestazioni della nostra azienda e la fiducia di tutti i nostri stakeholder”.

“L’operating cash flow di 1,1 miliardi di dollari nel trimestre riflette maggiori consegne commerciali e tempistiche del capitale circolante. La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 23,0 miliardi di dollari, un valore stabile rispetto al trimestre precedente. La società mantiene accesso a linee di credito per 10,0 miliardi di dollari, che rimangono inutilizzate”, prosegue Boeing.

Commercial Airplanes

“I ricavi di Commercial Airplanes nel terzo trimestre sono aumentati a 11,1 miliardi di dollari, riflettendo principalmente l’aumento delle consegne. Il margine operativo del terzo trimestre è stato influenzato da un onere sul programma 777X.

Il programma 737 ha stabilizzato la produzione a 38 velivoli al mese nel trimestre e a ottobre ha concordato congiuntamente con la Federal Aviation Administration di aumentarla a 42 velivoli al mese. Il programma 787 ha continuato a stabilizzare la produzione a sette velivoli al mese e ha proseguito gli investimenti precedentemente annunciati per espandere le operazioni in South Carolina. Durante il trimestre, la società ha aggiornato la sua valutazione riguardo la tempistica di certificazione del 777-9 e ora prevede la prima consegna nel 2027, con un conseguente onere ante imposte di 4,9 miliardi di dollari.

Commercial Airplanes ha registrato 161 ordini netti nel trimestre, inclusi 50 787 per Turkish Airlines e 30 737-8 per Norwegian Group. Commercial Airplanes ha consegnato 160 aerei, il totale trimestrale più alto dal 2018, e il backlog includeva oltre 5.900 aerei, per un valore di 535 miliardi di dollari”, afferma Boeing.

Defense, Space & Security

“Defense, Space & Security ha riportato ricavi nel terzo trimestre di 6,9 miliardi di dollari. Il margine operativo dell’1,7% riflette la stabilizzazione delle performance operative e un volume maggiore.

Durante il trimestre, Defense, Space & Security si è aggiudicata un contratto con la U.S. Space Force per migliorare le capacità di comunicazione satellitare strategica e ha collaborato con la Royal Australian Air Force per dimostrare con successo le autonomous operational capabilities del MQ-28 Ghost Bat. Il backlog di Defense, Space & Security è cresciuto a 76 miliardi di dollari, con il 20% rappresentato da ordini provenienti da clienti al di fuori degli Stati Uniti”, continua Boeing.

Global Services

“Il fatturato di Global Services nel terzo trimestre è stato di 5,4 miliardi di dollari, trainato da un volume maggiore. Il margine operativo del 17,5% riflette principalmente volumi e mix commerciali favorevoli.

Nel trimestre, Global Services si è aggiudicata un contratto dalla U.S. Navy per la riparazione di F/A-18 aircraft landing gear e ha annunciato uno strategic collaboration agreement con Korean Air incentrato sul miglioramento della predictive maintenance analytics”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)