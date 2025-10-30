Lufthansa Technik: utili inferiori a quelli dell’anno precedente

Lufthansa Technik informa: “Il terzo trimestre 2025 è stato caratterizzato da importanti impatti negativi sugli utili, ma Lufthansa Technik rimane sulla buona strada per la crescita pianificata.

Il fatturato è aumentato di ben 600 milioni di euro, raggiungendo i 5,9 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno (+11,9% rispetto all’anno precedente). Tuttavia, il global market leader in aircraft technical services ha risentito negativamente, in particolare, dei dazi e del tasso di cambio del dollaro statunitense. Con un adjusted EBIT di 440 milioni di euro, l’azienda era significativamente al di sotto del livello dell’anno precedente (-26 milioni di euro rispettivamente -5,6%) a fine settembre. Il margine è sceso di conseguenza al 7,4% (anno precedente: 8,8%)”.

“Dopo aver battuto un record dopo l’altro, il contesto più difficile ci ha costretti a tagli dolorosi agli utili e ai margini”, ha dichiarato il Dr. Christian Leifeld, Chief Financial Officer of Lufthansa Technik. “Nonostante tutti i nostri sforzi, l’estate è stata ben al di sotto delle nostre aspettative. Considerato l’andamento stabile del mercato, manteniamo la nostra rotta e ci atteniamo agli investimenti pianificati. Per raggiungere i risultati necessari, sarà necessaria una maggiore attenzione ai costi in tutti i settori”.

“Per raggiungere una crescita redditizia come previsto, Lufthansa Technik prevede di investire miliardi di euro nei prossimi anni. In Portogallo, l’azienda sta investendo 300 milioni di euro in un nuovo stabilimento per la riparazione di componenti aeronautici e parti di motori. Più recentemente, è stato messo in funzione un secondo edificio adibito a training building a Santa Maria da Feira, vicino a Porto. A Calgary, Canada, è in costruzione un sito per la manutenzione dei motori aeronautici all’avanguardia CFM LEAP-1B. Anche qui è già iniziato il programma di formazione per i nuovi dipendenti. Negli Stati Uniti, è in corso l’espansione del sito di Tulsa (Oklahoma), con investimenti in nuovi edifici e capacità produttiva aggiuntiva. Allo stesso tempo, la sede centrale dell’azienda ad Amburgo è in fase di ampia modernizzazione con un investimento a tre cifre in milioni di euro in misure infrastrutturali.

Il fattore trainante è la domanda costante. Lufthansa Technik ha già firmato oltre 600 nuovi contratti quest’anno, tra cui, di recente, un accordo con Cathay Group (Hong Kong) per la manutenzione dei componenti della sua flotta di oltre 70 Boeing 747 e 777. È stata inoltre estesa la partnership di lunga data con la compagnia aerea britannica easyJet per le revisioni degli aeromobili. Ogni stagione invernale, Lufthansa Technik Sofia mette a disposizione quattro baie parallele esclusivamente per gli aeromobili della flotta della famiglia Airbus A320 della compagnia aerea. La engine division di Lufthansa Technik ha recentemente celebrato l’induction del suo 100° motore CFM LEAP presso la sede di Amburgo“, prosegue Lufthansa Technik.

“Il supporto costante dei nostri clienti ci rende molto felici e ci motiva”, ha proseguito Christian Leifeld. “Allo stesso tempo, questi sviluppi positivi non cambiano il fatto che abbiamo ancora molto lavoro da fare. L’aumento dei costi per materiali, forniture e personale rappresenta un onere duraturo per noi. A ciò si aggiungono l’attuale debolezza del dollaro statunitense e i dazi statunitensi, che, nonostante le esenzioni per i componenti degli aeromobili, continuano a esercitare pressioni su di noi e sul settore. Questi due aspetti da soli ci costeranno un importo a due cifre in milioni di euro di utili quest’anno”.

“Lufthansa Technik si era prefissata di raggiungere una crescita positiva del fatturato e degli utili per il 2025 rispetto all’anno precedente. L’azienda ha reagito agli oneri tariffari con misure di ampia portata. I flussi di materiali vengono reindirizzati e le riparazioni vengono eseguite in sedi diverse rispetto a prima”, conclude Lufthansa Technik.

“Per ora, siamo semplicemente lieti che la controversia tra Stati Uniti e UE non si sia ulteriormente aggravata”, ha concluso Christian Leifeld. “Ma una cosa è altrettanto chiara: l’attuale regime tariffario sta rendendo tutto più costoso per noi e per i nostri clienti. Pur essendo ottimista riguardo all’obiettivo di fatturato, sarà una sfida importante raggiungere l’EBIT level dell’anno scorso in queste difficili condizioni”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)