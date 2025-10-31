ITA Airways: dal 1° gennaio 2026 ripristinato il collegamento tra Roma e Tel Aviv

ITA Airways comunica che a partire dal 1° gennaio 2026 sarà ripristinato il collegamento tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion.

“Nello specifico, la Compagnia opererà inizialmente due frequenze giornaliere, come di seguito specificato:

AZ806 con partenza da Roma Fiumicino alle ore 09:15 e arrivo a Tel Aviv Ben Gurion alle 13:35 locali; AZ807 con partenza da Tel Aviv Ben Gurion alle ore 14:55 e arrivo a Roma Fiumicino alle 17:40 italiane.

AZ810 con partenza da Roma Fiumicino alle ore 22:50 e arrivo all’aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion alle ore 3:10 locali del giorno successivo e AZ809 con partenza da Tel Aviv Ben Gurion alle ore 5:15 locali con arrivo a Roma Fiumicino alle 8:05 italiane.

Tali orari consentono comode connessioni da/per Tel Aviv con le destinazioni del network di ITA Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino“, afferma ITA Airways.

“Il collegamento sarà operato con l’Airbus A321neo, il primo velivolo narrow-body della flotta ITA Airways configurato con tre cabine distinte: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia, efficienza e prestazioni di alto livello, con consumi di carburante e emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono beneficiare di interni spaziosi, eleganti e in perfetto stile italiano, dotati di avanzati sistemi di illuminazione e intrattenimento in risoluzione 4K.

La ripresa dei voli fra Roma e Tel Aviv ha una valenza strategica per ITA Airways e assume particolare importanza per il Sistema Paese rafforzando le relazioni commerciali, sociali e culturali che legano i due mercati.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il Customer Information Assistant Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)