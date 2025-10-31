Qatar Airways nominata ‘Best Airline in the World’ ai Business Traveller Awards 2025

Qatar Airways è stata nominata ‘Best Airline in the World’ ai prestigiosi Business Traveller Awards 2025, riaffermando la sua posizione di leader globale nel settore dell’aviazione.

“La cerimonia dei Business Traveller Awards 2025, tenutasi presso l’iconico Sky Garden di Londra, ha riunito personalità influenti del settore dei viaggi e dell’ospitalità per celebrare i risultati eccezionali. Qatar Airways è stata premiata da una giuria di esperti del settore, ognuno dei quali vanta decenni di esperienza e una spiccata attenzione all’eccellenza, per il suo ruolo nel progresso del settore dell’aviazione.

Qatar Airways ha ricevuto anche i seguenti premi: Best Business Class in the World, Best Economy Class in the World, Best Frequent Flyer Programme in the World, Best Airline Lounge in the World (Al Mourjan Lounges, DOH), Best Airline Between Europe and the Middle East“, afferma Qatar Airways

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questi prestigiosi riconoscimenti che riflettono il nostro incrollabile impegno verso l’eccellenza. Essere nominati Migliore Compagnia Aerea al Mondo, insieme al riconoscimento per le nostre cabine Business ed Economy Class, il programma fedeltà e le lounge, è una testimonianza del nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti esperienze ineguagliabili in ogni momento di viaggio. Questi premi riaffermano la nostra posizione di leader globale e innovatore di punta nel settore e ci ispirano a continuare a stabilire nuovi standard di comfort, connettività e servizio”.

Michael Keating, Chief Commercial Officer di Ink Global, ha dichiarato: “Qatar Airways ha ottenuto risultati eccezionali ai Business Traveller Awards di quest’anno, vincendo cinque delle sette categorie globali per le compagnie aeree e sei premi in totale. Dal suo prodotto Business Class leader del settore all’eccezionale servizio di bordo e a innovazioni come il free Starlink Wi-Fi, Qatar Airways merita davvero il premio. Siamo stati lieti di celebrare il loro successo alla cerimonia dei Global Awards a Londra e Business Traveller non vede l’ora di vedere come la compagnia aerea continuerà a essere pioniera nel settore dei viaggi di livello mondiale negli anni a venire”.

“Questi riconoscimenti segnano un’altra pietra miliare in quello che è stato un anno eccezionale per Qatar Airways, che continua ad espandere la sua rete globale di oltre 170 destinazioni in tutto il mondo, a migliorare la sua offerta di prodotti e a promuovere l’innovazione nell’eccellenza del servizio”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)