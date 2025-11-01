Air Methods firma un accordo per l’acquisto per tre Bell 407GXi e accetta la consegna di un Bell 429

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha ospitato una speciale cerimonia di firma durante l’Air Medical Transport Conference (AMTC), durante la quale Air Methods ha annunciato la firma dell’accordo di acquisto per tre Bell 407GXi che andranno ad aggiungersi alla propria flotta, oltre a celebrare la recente consegna di un Bell 429, ampliando ulteriormente le proprie air medical capabilities.

“Questo annuncio segue quello fatto all’inizio di quest’anno al VAI Verticon, in cui Air Methods ha firmato un Master Purchasing Agreement per un massimo di 27 velivoli”, afferma Bell Textron.

“Bell è orgogliosa di essere un fornitore di elicotteri di fiducia per Air Methods, grazie alla continua espansione della sua flotta Bell”, ha dichiarato Lane Evans, managing director for North America Sales. “La tecnologia e le performance di questi velivoli sono ineguagliabili e non vediamo l’ora di continuare a supportare la loro missione salvavita negli anni a venire”.

“Con quasi 300 basi che servono 47 stati, Air Methods trasporta più di 100.000 pazienti ogni anno, totalizzando oltre 150.000 ore di volo. Con l’aggiunta del Bell 429 di recente acquisizione e dei futuri Bell 407GXi, l’azienda prevede una riduzione dei tempi di risposta, consentendo di supportare al meglio le comunità che serve”, prosegue Bell Textron.

“L’aggiunta di questi velivoli alla nostra flotta rafforza il nostro impegno nei confronti dei pazienti e nell’offrire loro cure salvavita quando i minuti contano di più”, ha dichiarato Rob Hamilton, CEO di Air Methods. “Rappresentano il cuore della nostra flotta di 399 velivoli e non vediamo l’ora di continuare a costruire su questa base”.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)