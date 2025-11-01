Airbus punta ad incrementare notevolmente la A320 Family production

In risposta alla forte domanda da parte di compagnie aeree e lessors, Airbus sta potenziando tutti i suoi commercial aircraft programmes.

“La capacità industriale dell’azienda sta crescendo rapidamente in tutto il mondo, comprese due nuove A320 Family final assembly lines, in Cina e negli Stati Uniti. Il membro più grande di questa famiglia, l’A321neo, è al centro di questa storia.

Un aeromobile della Airbus A320 Family decolla o atterra da qualche parte nel mondo ogni due secondi. Il programma ha registrato quasi 20.000 ordini. Inoltre, nell’ottobre 2025, è diventato l’airliner type più consegnato della storia. Anche il widebody market è in buona salute, alimentando la domanda per l’Airbus A330neo e l’A350 Family. Con l’attenuarsi dei ritardi nella supply chain, Airbus sta eseguendo un aumento storico della produzione.

Airbus sta aumentando la produzione di tutti i suoi civil aircraft programmes. L’incremento di produzione si concentra principalmente sul raggiungimento di una produzione di 75 A320 Family aircraft al mese nel 2027, mantenendo al contempo la puntualità e la qualità delle consegne che i clienti si aspettano.

Questo “rate 75” rappresenta il livello di produzione più alto mai raggiunto nel settore aerospaziale civile e sta unendo Airbus, le sue affiliate e l’intera supply chain in un’imponente spinta per raggiungerlo”, afferma Airbus.

“L’attuale backlog di Airbus include oltre 7.000 aeromobili A320neo Family. La storia principale dietro il ‘rate 75′ è il successo travolgente dell’A321neo nelle sue standard, long range (LR) and extra long range (XLR) configurations. Il membro più grande della A320 Family è rapidamente diventato uno dei preferiti del settore, rappresentando circa due terzi del portafoglio ordini della Famiglia. La sua popolarità in termini di volumi di vendita e velocità è il fattore determinante nella decisione di Airbus di aumentare la narrowbody production.

Per produrre 75 A320 Family aircraft al mese, Airbus ha strategicamente ampliato la presenza e la configurazione industriale globale del programma negli ultimi anni. L’ultimo trimestre del 2025 sarà fondamentale per questa espansione.

L’inaugurazione, nell’ottobre 2025, di una seconda final assembly line (FAL) in Mobile, Alabama, USA, raddoppierà la capacità produttiva della A320 Family negli Stati Uniti.

Pochi giorni dopo, l’inaugurazione della seconda A320 Family FAL in Tianjin, Cina, sottolinea l’impegno di Airbus nel mercato aeronautico di quel Paese. Si prevede che diventerà il più grande al mondo entro l’inizio degli anni ’30.

Queste nuove FAL rappresentano un’integrazione indispensabile alla configurazione industriale di Airbus, aggiungendo flessibilità e resilienza alla produzione della A320 Family.

Tra le caratteristiche più significative della nuova Tianjin line figurano una gamma di tecnologie di produzione avanzate, nonché pannelli solari, acqua riciclata ed energia geotermica. Oltre alla seconda linea, anche la Airbus Mobile facility ha subito un importante ampliamento. Questo include nuovi double-bay hangars per l’A320 production, quad-bay hangars per l’A220, ulteriori paint shops, un nuovo distribution centre ed expanded delivery and welcome centres”, prosegue Airbus.

“L’espansione in tutti i continenti conferma che la realizzazione della A320 Family è un’impresa su cui il sole non tramonta mai. Oltre 20 siti Airbus e affiliati partecipano alla sua produzione, oltre a un totale di dieci FAL, situate a Tianjin (Cina), Tolosa (Francia), Mobile (USA) e Amburgo (Germania). Questa portata, unita a una supply chain globale e affidabile, è fondamentale per rendere ‘rate 75’ una realtà.

Oltre all’aumento delle FAL, Airbus sta trasformando le sue customer line and delivery centre activities, per offrire ai clienti un’esperienza di consegna più fluida e coerente.

In Europa, gli investimenti nelle quattro assembly lines di Amburgo, sede storica della A320 Family insieme a Tolosa, le rendono completamente attrezzate per produrre l’A321. Questo include le cabine LR e XLR, spesso complesse e personalizzate.

Un highly-automated assembly hall per l’A321XLR range-extending rear centre fuel tank, è stato inaugurato presso la Augsburg, Germany, facility, nel settembre 2025. Inoltre, una seconda A320 Family FAL presso la Toulouse Lagardère facility, l’ex linea di produzione dell’A380 riconvertita, dovrebbe essere completata entro la metà del 2026.

Infine, Airbus sta rafforzando il proprio sistema industriale con l’acquisizione delle attività di Spirit AeroSystems per le Famiglie A350, A220 e A320, un’attività fondamentale nel settore delle aerostrutture. L’acquisizione darà il benvenuto a oltre 4.000 dipendenti qualificati ed esperti nel Team Airbus, incrementando ulteriormente le aerostructure activities dell’azienda insieme alle controllate Airbus Atlantic e Airbus Aerostructures“, continua Airbus.

“Con un total backlog complessivo di oltre 8.600 aeromobili, di cui la A320neo Family rappresenta la parte del leone, l’Airbus expanded industrial system è pronto a continuare a guidare l’aviazione commerciale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)