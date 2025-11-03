Airbus consegna il primo A400M all’Indonesia

Airbus informa: “Airbus Defence and Space ha consegnato al Ministero della Difesa indonesiano il suo primo A400M, segnando una tappa fondamentale negli sforzi del Paese per modernizzare le proprie capacità di trasporto militare. L’heavy tactical airlift sarà operato dall’Indonesian Air Force.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la base aerea di Halim, a Giacarta, a seguito del trasferimento dell’aeromobile dallo stabilimento Airbus di Siviglia. Si tratta del primo dei due A400M ordinati dall’Indonesia nel 2021. La consegna del secondo è prevista per il 2026″.

“Oggi diamo il benvenuto all’Indonesia come decimo operatore dell’A400M”, ha affermato Karl-Heinz Grossman, Head of International at Airbus Defence and Space. “Questa consegna è una forte dimostrazione della fiducia riposta nelle capacità multiruolo dell’aereo e nell’idoneità per operazioni in ambienti diversi e difficili come la complessità geografica del Paese. Non vediamo l’ora di supportare l’aeronautica indonesiana mentre inizia a utilizzare l’A400M per missioni nazionali e regionali”.

“Airbus fornirà inoltre all’Indonesian Air Force servizi completi di addestramento e supporto per garantire un ingresso in servizio fluido.

In occasione della consegna dell’A400M, l’Indonesia valuterà la possibile integrazione del nuovo A400M firefighting kit sviluppato per l’A400M su entrambi gli aeromobili.

Il roll-on / roll-off modular firefighting kit consente una rapida conversione dell’A400M in velivolo antincendio, capace di sganciare fino a 20.000 litri di acqua o ritardante di fiamma in un solo passaggio. Questa nuova capacità rafforzerà significativamente la risposta dell’Indonesia agli incendi boschivi, anche nelle aree più remote e difficili da raggiungere del Paese.

L’A400M consegnato all’Indonesia è configurato per missioni di trasporto cargo, trasporto truppe, evacuazione medica (MEDEVAC) e missioni umanitarie. Può trasportare un carico fino a un massimo di 37 tonnellate, inclusi elicotteri, veicoli e forniture di soccorso. In una missione media con 30 tonnellate di carico, l’A400M può volare per 2.400 miglia nautiche, coprendo l’intero arcipelago a partire da Giacarta”, prosegue Airbus.

“Progettato per offrire massima flessibilità operativa, può operare su piste corte, piste non asfaltate ed è in grado di svolgere anche il ruolo di piattaforma per il rifornimento in volo multiruolo, fungendo da moltiplicatore di forza e ampliando il raggio d’azione dell’Indonesian Air Force“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Defence and Space)