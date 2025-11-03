Dubai International Airport: Emirates introduce una nuova tecnologia di riconoscimento facciale veloce, fluida e sicura

Emirates ha investito 85 milioni di dirham (circa 21 milioni di euro) per installare oltre 200 telecamere dotate di tecnologia biometrica all’interno del Terminal 3 del Dubai International Airport (DXB). Grazie a questa innovazione, sempre più passeggeri potranno effettuare check-in, controlli di immigrazione, accesso alle lounge e imbarco semplicemente tramite riconoscimento facciale, dopo una rapida e intuitiva registrazione sull’app Emirates.

“Il nuovo sistema elimina la necessità di mostrare passaporto e carta d’imbarco nei diversi punti di controllo, riducendo significativamente i tempi di transito in aeroporto. L’iniziativa, sviluppata da Emirates in collaborazione con la General Directorate of Identity and Foreigner Affairs Dubai (GDRFAD), rappresenta un importante passo avanti verso un’esperienza di viaggio più fluida e sicura. Le telecamere di ultima generazione sono in grado di riconoscere il profilo biometrico del passeggero fino a un metro di distanza, consentendo di muoversi rapidamente attraverso le aree in cui in precedenza era necessario fermarsi per mostrare i documenti.

Tutti i clienti Emirates, sia residenti negli Emirati Arabi Uniti sia visitatori, possono registrarsi al servizio biometrico direttamente tramite l’app Emirates, i chioschi self-service in aeroporto o ai banchi del check-in. Una volta fornito il consenso all’iscrizione, ogni volta che voleranno da o verso Dubai, i viaggiatori potranno accedere a corsie dedicate, saltare le file e velocizzare il percorso in aeroporto, usufruendo delle Biometric Zones dedicate del Terminal 3“, afferma Emirates.

Adel al Redha, Deputy President & Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Con il nostro recente Biometrics Path, Emirates ha continuato a investire in innovazione per rendere l’esperienza di viaggio dei nostri clienti ancora più veloce, efficiente e precisa al Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai. Dal 2017 collaboriamo con la GDRFA per aggiornare le attrezzature e implementare tecnologie all’avanguardia, e garantire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio fluida e di livello mondiale”.

Sua Eccellenza Lieutenant General Mohammed Ahmed Al Marri, Director General of the General Directorate of Identity and Foreigners Affairs di Dubai, ha aggiunto: “L’innovazione è da sempre nel DNA della GDRFAD ed è un pilastro fondamentale dei nostri servizi. Negli anni abbiamo integrato tecnologie di intelligenza artificiale e sistemi biometrici per rendere i viaggi attraverso Dubai più rapidi, sicuri e intuitivi. La nostra partnership con Emirates prosegue su questa strada di eccellenza, riflettendo lo spirito di collaborazione che caratterizza i settori pubblico e privato di Dubai. Insieme stiamo definendo un’esperienza di viaggio senza interruzioni, che riflette la reputazione degli Emirati Arabi Uniti in generale e di Dubai in particolare per efficienza, ospitalità e governance digitale”.

“Ecco come i clienti Emirates possono usare la biometria al Dubai International Airport (DXB):

Fase 1: Registrazione

I clienti maggiorenni possono registrarsi individualmente tramite l’app Emirates o direttamente ai banchi del check-in a Dubai. La registrazione tramite app richiede pochi minuti: basta scansionare il passaporto, verificare che i dati corrispondano al profilo Skywards e fornire il consenso all’utilizzo dei dati memorizzati nel database della GDRFAD.

Fase 2: Check-in biometrico

Una volta registrati, i clienti possono effettuare il check-in ai chioschi tramite riconoscimento facciale ogni volta che partono da Dubai e, a breve, potranno usare la biometria anche quando cambiano volo a Dubai per proseguire il viaggio su un altro volo Emirates.

Fase 3: Passaggio rapido agli Smart Gates

I clienti Emirates possono evitare le file ai controlli di sicurezza utilizzando gli Smart Gates del Terminal 3, gestiti dal GDRFAD, sia in arrivo sia in partenza da Dubai. Basta entrare, farsi scattare una foto e proseguire rapidamente ai controlli di sicurezza o al ritiro bagagli. Possono utilizzarli cittadini e residenti UAE, cittadini del GCC o visitatori con visto all’arrivo e passaporto biometrico.

Fase 4: Accesso biometrico alla lounge

I clienti registrati con accesso alle lounge possono entrare nella Emirates Lounge del Concourse B tramite riconoscimento facciale in cinque punti d’ingresso. Basta avvicinarsi al gate, guardare la fotocamera e accedere alla lounge, dove ad attenderli ci sono piatti e bevande preparati da chef e servizi di livello mondiale.

Fase 5: Imbarco biometrico veloce

I passeggeri registrati non devono più mostrare la carta d’imbarco: possono imbarcarsi rapidamente grazie al riconoscimento facciale. Alcuni gate dei Concourse A, B e C offrono già l’imbarco biometrico, con altri gate che saranno disponibili a breve.

Processo e consenso per la registrazione biometrica

Se un cliente ha già visitato Dubai o è residente e ha un profilo biometrico GDRFAD, Emirates può confrontare l’immagine facciale con il profilo al momento della registrazione. Chi non ha ancora un profilo può crearne uno temporaneo per esprimere il proprio consenso; al primo ingresso a Dubai, il profilo temporaneo sarà convertito in un profilo GDRFAD permanente, utilizzabile per i viaggi successivi. Il profilo GDRFAD è digitale e viene gestito direttamente dall’ente durante ogni visita del cliente a Dubai“, conclude Emirates.

