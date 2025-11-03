Qatar Airways e Air Algérie approfondiscono la cooperazione con il lancio della codeshare partnership

Qatar Airways e Air Algérie hanno annunciato una codeshare partnership che aumenterà l’accesso a una connettività fluida tra l’Algeria e i mercati chiave in Asia e Medio Oriente attraverso l’Hamad International Airport. A partire da oggi, i viaggiatori possono prenotare voli in codeshare per viaggi a partire dal 15 novembre 2025.

“Sfruttando una interline partnership esistente tra i due vettori, la codeshare partnership offre ai clienti di Qatar Airways un accesso più facile ad Algeri e ad altre sei destinazioni chiave della rete domesticas di Air Algérie, tra cui Annaba, Constantine, Oran, Tamanrasset, Timimoun e Tindouf. I Privilege Club members di Qatar Airways guadagneranno Avios anche sui voli in codeshare operati da Air Algérie.

Allo stesso modo, attraverso i voli in codeshare con Qatar Airways, la compagnia di bandiera algerina offre maggiori opzioni di viaggio ai suoi passeggeri diretti a Hong Kong, Kuala Lumpur e Muscat tramite l’Hamad International Airport. Questo codeshare agreement sarà presto esteso ad altre destinazioni”, afferma Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con Air Algérie attraverso questo nuovo codeshare agreement, rafforzando ulteriormente la nostra presenza nei principali mercati africani. Questa collaborazione offrirà ai viaggiatori una scelta più ampia e una connettività fluida con il Medio Oriente e l’Asia. Riflette inoltre il nostro costante impegno nell’approfondire partnership strategiche, come quella con Air Algérie, che migliorano la connettività globale da e per l’Africa attraverso il nostro hub, l’Hamad International Airport, che è stato nominato da Skytrax come ‘Best Airport in the Middle East’ per 11 anni consecutivi e ‘World’s Best Airport’ nel 2021, 2022 e 2024. Ci auguriamo una lunga e proficua partnership con Air Algérie”.

Samy El Karim Boutemadja, Air Algérie Head of Commercial Division, ha dichiarato: “Questo codeshare agreement con Qatar Airways offrirà sicuramente ad Air Algérie l’opportunità di rafforzare il posizionamento della compagnia in Medio Oriente e in Asia, offrendo ai suoi clienti maggiori possibilità di raggiungere nuove destinazioni e promuovendo i viaggi in Algeria. Questo accordo contribuisce alla strategia globale di Air Algérie volta ad espandere la propria rete e i propri collegamenti attraverso il suo hub di Algeri. Ci auguriamo di poter collaborare con successo con Qatar Airways”.

“Qatar Airways ha attualmente 30 interline e sei codeshare agreements con compagnie aeree in tutta l’Africa e opera 213 voli settimanali verso 30 città in 21 paesi africani”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)