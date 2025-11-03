Ryanair: profitto in aumento del 20% nel secondo trimestre

Ryanair informa: “Ryanair Holdings plc ha registrato un Q2 PAT (Profit After Tax) di 1,72 miliardi di euro nel secondo trimestre, in aumento del 20% rispetto agli 1,43 miliardi di euro del secondo trimestre dell’anno precedente. Il PAT del primo semestre è aumentato del 42% a 2,54 miliardi di euro, grazie a un traffico in crescita del 3%, raggiungendo i 119 milioni di passeggeri”.

Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group, ha dichiarato: “I ricavi del primo semestre sono aumentati del 13% a 9,82 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono aumentati del 16% a 6,91 miliardi di euro, con un traffico in crescita del 3% e tariffe in aumento del 13%. Le tariffe hanno beneficiato delle vacanze pasquali complete nel primo trimestre (con deboli comparazioni dell’anno precedente) e abbiamo recuperato completamente il calo tariffario del 7% subito nel secondo trimestre dello scorso anno. Gli ancillary revenue sono stati solidi, con un aumento del 6% a 2,91 miliardi di euro. I costi operativi sono aumentati del 4% (+1% per passeggero) a 6,96 miliardi di euro, poiché le nostre coperture sul carburante hanno contribuito a compensare l’aumento delle commissioni ATC (+14%) e dei costi ambientali (riduzione delle quote ETS e SAF blend mandates dallo scorso gennaio).

Il bilancio di Ryanair è solido, con un rating creditizio BBB+ (sia Fitch che S&P) e una flotta di B737 non gravata da vincoli (610 aeromobili)”.

“Il miglioramento delle consegne da parte di Boeing è proseguito per tutto l’S.25 e fino a ottobre, consentendo al nostro Gruppo di trasportare passeggeri extra nel primo semestre e di aumentare selettivamente la capacità durante il periodo di punta delle vacanze scolastiche di metà ottobre e durante il periodo di punta dei viaggi di Natale/Capodanno. Ryanair aveva 204 B737-8200 “Gamechanger” nella sua flotta di 641 aerei a fine ottobre e siamo fiduciosi che gli ultimi 6 Gamechanger rimanenti (210 in orderbook) saranno consegnati ben prima del S.26, facilitando una crescita del traffico del 4% a 215 milioni il prossimo anno (FY27). Boeing prevede la certificazione del MAX-10 a metà del 2026 e di rispettare le date di consegna contrattuali per i primi 15 MAX-10 nella primavera del 2027, con 300 di questi velivoli a basso consumo di carburante previsti per marzo 2034. Nell’ambito dei preparativi per i MAX-10, dobbiamo accelerare il reclutamento di cadetti e primi ufficiali (“FO”) per i prossimi 3 anni.

Quest’inverno, abbiamo allocato la scarsa capacità di Ryanair a regioni e aeroporti che riducono le tasse aeronautiche e incentivano la crescita del traffico, come Svezia, Slovacchia, Italia, Albania e Marocco, dirottando voli e rotte da mercati ad alto costo e non competitivi come Germania, Austria e Spagna. Questa tendenza proseguirà nel 2026, con oltre 2.500 rotte attualmente in vendita (incluse le nuove basi di Tirana e Trapani e 91 rotte aggiuntive).

Durante il primo semestre abbiamo ricevuto 23 nuovi Gamechanger (4% di posti in più, 16% di carburante e CO2 in meno) e abbiamo beneficiato dell’ammodernamento delle winglets su circa il 60% della nostra flotta di B737NG (1,5% di consumo di carburante in meno e 6% di rumore in meno). I nostri 409 NG saranno ammodernati entro la fine del 2026 e prevediamo di avere tutti i 210 Gamechanger nella nostra flotta ben prima del 2026. Abbiamo recentemente concordato l’acquisto di 30 motori di riserva CFM LEAP-1B (un impegno da 500 milioni di dollari) per migliorare la nostra resilienza operativa. Oltre il 50% di questi motori è stato consegnato al 30 settembre, mentre il resto è previsto nei prossimi mesi”, prosegue Michael O’Leary.

“Si prevede che il traffico per il FY26 crescerà di oltre il 3%, raggiungendo i 207 milioni di passeggeri (in precedenza 206 milioni), grazie alle consegne Boeing anticipate e alla forte domanda del primo semestre. I costi unitari hanno registrato un buon andamento nel primo semestre e, come precedentemente previsto, prevediamo solo una modesta inflazione dei costi unitari per il FY2026, poiché le nostre consegne di B-8200, la copertura del carburante e l’efficace controllo dei costi in tutto il Gruppo contribuiscono a compensare l’aumento delle tariffe ATC, i maggiori costi ambientali e la riduzione della modesta compensazione per i ritardi di consegna dell’anno scorso.

Sebbene le prenotazioni future del terzo trimestre siano leggermente superiori a quelle dell’anno fiscale, in particolare durante i picchi di metà ottobre e di Natale, vorremmo mettere in guardia sul fatto che dovremo affrontare compensazioni tariffarie più impegnative per il FY26 nel secondo semestre, rendendo più difficile la crescita delle tariffe. L’andamento tariffario del terzo trimestre sarà determinato dalle prenotazioni di Natale e Capodanno in prossimità. Come di consueto in questo periodo dell’anno, non abbiamo alcuna visibilità sul quarto trimestre e non ci sono benefici pasquali nel quarto trimestre di quest’anno.

È ancora troppo presto per fornire una guidance significativa sul PAT per il FY26. Tuttavia, prevediamo con cautela di recuperare completamente il calo tariffario del 7% registrato lo scorso anno, il che dovrebbe portare a una ragionevole crescita dell’utile netto nel FY26. Il risultato finale del FY26 rimane esposto a sviluppi esterni avversi”, conclude Michael O’Leary, CEO di Ryanair Group.

