Il Bombardier Global 8000 stabilisce ora un nuovo standard con la più bassa Cabin Altitude

Bombardier informa: “Bombardier ha annunciato oggi che il Global 8000, il business jet più veloce al mondo con una top speed di Mach 0,95 e con il range più elevato della sua classe pari a 8.000 nautical miles, ha stabilito un nuovo punto di riferimento del settore per la cabin altitude a 2.691 piedi a 41.000 piedi, la più bassa mai prodotta nella business aviation.

Con questa nuova cabin altitude, il velivolo Global 8000 aiuta i passeggeri a raggiungere il massimo benessere fisico, in modo che arrivino a destinazione riposati, vigili e pronti a dare il massimo”.

“Il massimo comfort in volo è sentirsi come a casa. Ci siamo concentrati molto sul miglioramento dell’esperienza dei passeggeri, priorità imprescindibili per i viaggi a lunghissimo raggio. Con questo punto di riferimento del settore per la ridotta cabin altitude, insieme a numerose altre caratteristiche di design, aiutiamo i passeggeri a vivere le esperienze di volo più confortevoli del settore”, ha affermato Stephen McCullough, Senior Vice President, Engineering and Product Development, Bombardier. “Il Global 8000 è davvero l’apice dell’ingegneria aeronautica odierna. Offrendo la migliore combinazione di performance e comfort del settore, aiutiamo i nostri passeggeri a vivere l’esperienza di volo più confortevole”.

“La nuova cabin altitude si integra perfettamente con il Pur Air system di Bombardier, dotato di filtraggio dell’aria HEPA. Insieme, questi elementi creeranno un nuovo punto di riferimento per il benessere e il comfort dei passeggeri a bordo del Global 8000.

Questo traguardo di riduzione della cabin altitude segue il rivoluzionario traguardo di Bombardier di una nuova top speed di Mach 0,95. Il Global 8000 di Bombardier è sulla buona strada per entrare in servizio nel 2025 come il civil aircraft più veloce dai tempi del Concorde. Con le sue incredibili performance che definiscono il settore, il Global 8000 si distingue come la casa o l’ufficio in cielo per eccellenza, volando più velocemente e più lontano di qualsiasi ultra-long range four-zone business aircraft”, conclude Bombardier.

