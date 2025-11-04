Il Gulfstream Customer Support supera i Safety Standards con nuovi Compliance Achievements

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il suo Customer Support U.S. repair station network ha soddisfatto il Federal Aviation Authority (FAA) Safety Management System Voluntary Program (SMSVP), ben prima della scadenza di fine anno. Questo risultato si traduce in standard di sicurezza e controllo qualità migliorati e costantemente allineati in tutto il Gulfstream Customer Support network.

All’inizio di quest’anno, l’U.S.-U.E. Bilateral Oversight Board ha richiesto agli U.S.-based repair stations in possesso di un European Union Aviation Safety Agency (EASA) Part 145 certificate di adottare un safety management system (SMS) come delineato nell’SMSVP entro il 31 dicembre. L’SMSVP è inoltre riconosciuto dall’ International Civil Aviation Organization.

“Gli elevati standard di sicurezza e qualità di Gulfstream sono i pilastri della nostra cultura aziendale e operare ai massimi livelli di sicurezza è la nostra priorità assoluta”, ha affermato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “Siamo stati uno dei primi OEM a istituire un safety management system quasi 20 anni fa, gettando le basi per completare questa nuova conformità in anticipo e garantendo ai nostri clienti la stessa industry-leading safety and quality experience in tutto il Gulfstream Customer Support network”.

Gulfstream ha istituito il suo SMS nel 2007 ed era ben posizionata per coordinare ed eseguire il revised SMS manual, che soddisfa e supera gli SMSVP regulatory requirement in tutte le sue U.S. repair station facilities, tra cui Mesa, Arizona; Long Beach and Van Nuys, California; Palm Beach, Florida; Savannah and Brunswick, Georgia; Westfield, Massachusetts; St. Louis; Appleton, Wisconsin; Dallas and Fort Worth, Texas. L’SMSVP è stato implementato anche presso i Gulfstream repair and overhaul centers in Lincoln, California, e Fort Worth.

Oltre a standard di sicurezza migliorati e trasparenti, i vantaggi dell’SMSVP includono un processo decisionale più accurato, basato sui dati e maggiori risparmi sui costi.

L’ultima implementazione dell’SMSVP network integra l’EASA-governed SMS program, completato presso il Gulfstream Farnborough Service Center nel 2024.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)